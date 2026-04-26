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法拉盛凱辛納公園步道整修動工

記者高雲兒╱紐約報導
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法拉盛市議員黃敏儀日前宣布，紐約市公園局承包商已啟動凱辛納公園步道重建工程。(記...
法拉盛市議員黃敏儀日前宣布，紐約市公園局承包商已啟動凱辛納公園步道重建工程。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)日前宣布，紐約市公園局(NYC Parks)承包商已啟動凱辛納公園(Kissena Park)步道重建工程，作為當地多項基礎設施改善計畫的一部分。該工程被視為回應社區長期反映公園設施老化與使用不便問題的重要一步。

根據市議員辦公室說明，此次整修主要集中於Rose大道沿線，範圍自邦恩街(Bowne Street)延伸至博生大道(Parsons Blvd.)以東，並包括部分山坡區域的修復。工程將採單一階段進行，預計在天氣允許下約需八至12周完成。施工期間，園內網球場仍將維持開放。

除步道工程外，公園局亦計畫於未來數周內動工重建位於布斯紀念大道(Booth Memorial Avenue)與凱辛納大道(Kissena Boulevard)交界處的Captain Mario Fajardo Park遊樂場及運動場地，工期預計約一年。此外，市設計與建設局(Department of Design and Construction)將於今年稍晚，在場地自行車道(Velodrome)附近興建新的公共洗手間，預計於2026年底前完工。

針對長期推動的凱辛納公園綠道(Kissena Park Greenway)計畫，黃敏儀表示，公園局近期已向第七社區委員會公園委員會簡報初步設計方案。她指出，自上任以來已為該項目爭取650萬元資金，「雖然距離從緬街連接至新鮮草原道(Fresh Meadow Lane)的完整綠道仍需數年時間，但整體進展正在推進，有助於串聯第20選區內的多個公園資源。」

事實上，凱辛納公園設施老化問題近年已多次引發社區關注。多名法拉盛居民去年曾反映，凱辛納公園及凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)內多處飲水泉、灑水器及公廁長期失修，部分區域甚至多年未供水，加上排水系統老化，導致雨後嚴重積水，影響居民日常運動與社區活動。

有長期在公園活動的居民直言問題根源在於地下排水系統堵塞與管線老化，當時紐約市公園局表示，相關問題涉及供水與排水管線破損，正爭取約2500萬元資本預算進行整體修繕；黃敏儀亦曾協助爭取約1200萬元改善資金。

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