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紐約影像展 李旭彬呈現台灣「災難風景」

記者許君達╱紐約報導
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來自台南的攝影藝術家李旭彬參加紐約攝影展，參展作品「一路上的風景」系列用一組風景...
來自台南的攝影藝術家李旭彬參加紐約攝影展，參展作品「一路上的風景」系列用一組風景照串連起一支原住民族為逃避殖民統治而遷徙至深山的歷史。(記者許君達╱攝影)

第45屆紐約影像展(The Photography Show)近期在曼哈頓的Park Avenue Armory舉辦，台灣攝影藝術家李旭彬攜「災難風景」和「一路上的風景」兩個系列的作品參展，展示台灣的大地景觀與鄉土歷史。

紐約影像展由國際攝影藝術經紀人協會(AIPAD)主辦，是紐約規模最大、歷史最悠久的畫廊業者展會，來自紐約、巴黎、舊金山等地的77間知名藝術空間參加了今年的展會，其中與李旭彬合作的台灣比劃比畫(Be Fine Art Gallery)畫廊是唯一的亞洲業者。

來自台南的李旭彬本次帶來兩組獲獎作品，分別是拍攝於15年前的「災難風景」和最新創作的「一路上的風景」。在「災難風景」中，李旭彬將鏡頭對準「莫拉克風災」一年後的台灣西南部荖濃溪和楠梓仙溪流域，用數十張黑白色彩呈現空寂但略有人類蹤跡的畫面呈現人類活動對自然地貌的改變，以及自然力量對人類活動的反作用。與講求時效性的新聞攝影相比，他更看重作品中的「時間性」，希望用一年後的影像去呈現災難過後，自然重新占領大地、人與土地重新建立博弈關係的樣貌。

李旭彬表示，他是學習工程出身、半路出家進入藝術圈的攝影師。從工程師的視角出發，他在幾乎每一幅影像中都混入了一些人類元素，包括河堤、護岸、卡車、簡易道路以及勘測座標等，在空曠荒蕪的災後自然景觀中呈現出難以磨滅的工程痕跡，以體現人與自然既相互融合又相互對抗的關係。

「一路上的風景」則是一組帶有敘事色彩的風景照，李旭彬沿著日治時期一支布農族部落為逃避殖民管治而遷徙至高雄玉穗社深山區域的古道行進，以第一人稱的視角拍攝沿途的風景。雖然整組圖片都沒有人的影子，只有空曠的山與峽谷，但連貫下來，便構成了一部記述了這支部落遷徙史的民族史詩。

為增強藝術效果，李旭彬使用「氰版」技術中的一種上色手法，將台灣紅茶潑在畫面上，利用紅茶中的單寧酸中和原片中過於濃豔的藍色調。而帶有隱喻色彩的是，他使用的紅茶，正來自一個當年日本殖民者以驅逐原住民為代價設立的品牌。

李旭彬的舊作「災難風景」描繪了台灣南部「莫拉克風災」一年後的樣貌，試圖詮釋人類活...
李旭彬的舊作「災難風景」描繪了台灣南部「莫拉克風災」一年後的樣貌，試圖詮釋人類活動與自然力量之間的互動與博弈關係。(記者許君達╱攝影)

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