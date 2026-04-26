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下東城歷史月 華埠社區與團體機構熱情參與

記者劉梓祁╱紐約報導
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下東城歷史月5月登場，華埠社區與逾60機構參與。(FABnyc提供)
下東城歷史月5月登場，華埠社區與逾60機構參與。(FABnyc提供)

一年一度的「下東城歷史月」(Lower East Side History Month)將於5月登場，活動邁入第12年，由非營利藝術組織「第四藝坊」(FABnyc)策畫，串聯包括華埠在內的東村、兩橋等社區；主辦方表示，今年將有超過60個在地下東城深耕的文化團體、社區機構、小型商家與居民共同參與，透過展覽、導覽、講座與藝術活動等形式，呈現該區深厚且多元的歷史脈絡。

據主辦方，下東城歷史月創立於12年前，旨在透過共享社區歷史，反映下東城作為移民社區的多元面貌。每年5月，各類公開活動獎舉辦，從步行導覽、藝術展覽到文化節慶與公共教育項目，均向公眾開放，邀請民眾重新認識社區發展與族群記憶。

今年參與機構名單包括華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)、非營利組織「心目華埠」(Think!Chinatown)、大學睦鄰之家(University Settlement)等。其中，「心目華埠」推出日常華埠：物件與其承載的故事」(Everyday Chinatown: Objects and the Stories They Hold)展覽。

該展覽於位於派克街1號(1 Pike St.)的工作室舉行。策展人鄺海音(Yin Kong)與Aaron Reiss以華埠家庭中常見的日用品為主題，透過收集社區口述歷史與物件故事，呈現移民生活的細節與文化連結。

「心目華埠」表示，相關口述歷史素材來自多個社區據點，包括漢密爾頓麥迪遜之家(Hamilton Madison House)、華埠服務社(Greater Chinatown Community Association)，和華埠商戶與富利廣場(Foley Square)的錄音亭，以及延伸至疫情期間的電話訪談。訪談以國語、廣東話與英語進行，並由志工團隊協助翻譯與整理，最終透過藝術家作品轉化為展覽內容。

除展覽外，5月期間亦安排多場活動，包括猶太裔歷史導覽、勞工與社會運動主題講座、電影放映及藝術節等，詳情可在www.peoplesles.org查看。

織「第四藝坊」亦透過「People's LES」線上平台，整合各類歷史資料、影像與故事項目，作為社區敘事的數位樞紐。其收錄移民、工人、藝術家與社運人士的故事，並將在5月期間持續更新。

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