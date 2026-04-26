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台灣綠水膠彩畫會 首度來美展作品

記者戴慈慧╱紐約報導
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「台灣綠水膠彩畫會邀請展」25日在紐約華僑文教服務中心開幕，主辦、協辦單位與僑界...
「台灣綠水膠彩畫會邀請展」25日在紐約華僑文教服務中心開幕，主辦、協辦單位與僑界人士合影。(記者戴慈慧╱攝影)

由台灣綠水膠彩畫會主辦、多個僑團協辦的「台灣綠水膠彩畫會邀請展」，25日在紐約華僑文教服務中心開幕，展期至5月3日(周日)。此次展覽展出陳嬋娟、楊玉梅、林秀鑾、蔡慶輝等30位台灣膠彩畫家的作品，也是該會首次赴美展出。

膠彩畫以動物膠為媒介，調和天然礦石粉末，如石青、石綠、珊瑚末、水晶末等，在絹或紙上作畫。台灣綠水膠彩畫會理事長陳嬋娟表示，膠彩顏料多取材自天然礦物，色彩飽和並帶有顆粒質感，可呈現厚重層次，也能表現透明、輕盈的效果。

協會理事長陳嬋娟此次參展作品以每年飛往台灣過冬的黑面琵鷺為題材，她表示，作品藉候鳥棲息台灣的意象，表達對土地與環境的關注。

此次展覽由紐澤西台灣商會會長蔡慶輝等僑界人士協助推動，蔡慶輝表示，希望透過此次展覽，讓紐約僑界及當地民眾有機會認識台灣膠彩畫創作。

開幕式當天，紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇，以及多位僑界人士與藝術家出席。主辦單位也安排現場示範，介紹膠彩畫材料使用與創作過程，讓觀眾近距離了解這項藝術形式。

展覽現場展出多位台灣膠彩畫家作品，來賓在紐約華僑文教服務中心參觀畫作，了解膠彩畫...
展覽現場展出多位台灣膠彩畫家作品，來賓在紐約華僑文教服務中心參觀畫作，了解膠彩畫的創作題材與技法。(記者戴慈慧╱攝影)

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