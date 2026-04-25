控市府打壓亞裔生錄取 同源會挺華母

紐約同源會支持華裔母親訴訟，控市府擴大特殊高中計畫打壓亞裔錄取。(Kidfly182/Wikimedia)

公益法律組織太平洋法律基金會(PLF)23日代表華裔母親陳軼芳(Yi Fang Chen)向聯邦法院提起訴訟，控告紐約市政府及市教育局調整「發現計畫」(Discovery Program)涉嫌違反平等保護條款，刻意壓低亞裔學生錄取比例。

紐約同源會(CACAGNY)24日發聲明表態支持，並批評相關案件在聯邦法院拖延多年，已對亞裔家庭造成持續影響。根據訴訟內容，陳軼芳之子參加特殊高中入學考試(SHSAT)，取得558分、約落在前5%的成績，僅比史岱文森高中 (Stuyvesant High School)當年561分的錄取線低3分。

原告指出，若非市府擴大發現計畫名額，其成績在往年已足以錄取該校。陳軼芳引用紐約州 「Hecht-Calandra法」指出，特殊高中錄取應「僅且完全依據」統一筆試成績，但批評市府自2019年起大幅調整發現計畫要求各校預留20%名額予符合條件學生，遠高於過去不足5%的比例；同時將資格限定於「經濟需求指數」(Economic Need Index)達60%以上的中學學生。

訴訟指出，此一設計使大量來自低收入 家庭、但就讀學校未達門檻的亞裔學生被排除在外。陳軼芳還指控政策制定過程中曾有公開言論顯示，其目的在於改變特殊高中族裔結構，實際效果則是減少亞裔與白人學生的錄取比例。訴訟主張，這種以族裔為導向的政策違反憲法平等保護原則。

陳軼芳1996年自中國來美，隨後獲統計學博士學位，現在紐約為數據學專家。

同源會在聲明中指出，該會於2018年提起的訴訟至今已歷時七年半仍未定論，期間「每一年都有數百名學生可能因歧視性政策失去入讀特殊高中的機會。」

同源會創會會長陳慧華(Wai Wah Chin)指出，發現計畫原為針對弱勢學生的補充渠道，但在2018年前市長白思豪(Bill de Blasio)任內大幅擴張後，已偏離原意，並被用作調整族裔比例的工具。

紐約市居民聯盟創始人臧東慧表示，相關案件短期內勝訴機會仍有限，但正因為有陳軼芳一樣的家長，不惜公開家庭背景與個人隱私，才使得案件得以推進，這種承擔與勇氣令人钦佩。