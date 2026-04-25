李榮恩 會華裔退伍軍人會談政績

州眾議員李榮恩會晤華裔退伍軍人會成員，討論華埠社區與退伍軍人權益。(李榮恩競選團隊提供)

正角逐州參議員席位的現任華埠 州眾議員李榮恩(Grace Lee)，日前在曼哈頓華埠與紐約華裔 美國退伍軍人會成員會面，介紹其推動支持華裔社區的相關工作，並就社區關切議題交換意見。

李榮恩競選團隊表示，李榮恩回顧了近年為亞裔 社群爭取的政策成果，包括成功推動農曆新年成為紐約州公立學校假日，以及在過去三個州預算年度中，為服務亞裔社區的組織爭取逾9000萬元資金。她還介紹自己參與發起年度「亞太裔峰會」(AAPI Summit)，以促進亞裔在州政府中的代表性。

雙方還討論多項影響華埠與華裔社群的議題，包括為小型業主降低房產稅、在城市發展壓力下保護華埠文化與商業生態，以及加強對退伍軍人的支援等。華裔美國退伍軍人會成員特別關注退伍軍人的醫療保障問題，尤其是無家可歸退伍軍人的服務需求。

退伍軍人會主席黃建中(Kenneth Wong)表示，李榮恩長期為華埠及華裔社區發聲與爭取資源，是社區的重要支持者，未來將持續支持其在州府的倡議工作。李榮恩則指出，雙方在多項議題上具共同關注，包括保障曼哈頓下城華裔社區、提升亞裔參政代表性，以及確保退伍軍人獲得所需資源，未來將持續推動相關政策，為華埠及華裔社群發聲。

李榮恩此次的競選對手為前華埠州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)，其背書者包括前市主計長蘭德(Brad Lander)、市議員哈尼夫(Shahana Hanif)與州眾議員金兌錫(Ron Kim)等。

李榮恩則已獲騰出參議員席位的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)及曼哈頓區長霍曼(Brad Hoylman-Sigal)和多位州眾議員、市議員、民主黨地方黨部與工會團體背書。