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「星空下電影」 紐約全市公園免費看 5月1日播放「音速小子3」

記者顏潔恩／紐約報導
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由紐約市長媒體與娛樂辦公室與市公園局推出的「星空下電影」活動，將於5月在全市各大...
由紐約市長媒體與娛樂辦公室與市公園局推出的「星空下電影」活動，將於5月在全市各大公園播放免費電影。(取自市長辦公官網，Malcolm Pinkney攝影)

紐約市長媒體與娛樂辦公室(Mayor's Office of Media and Entertainment)與市公園局(NYC Department of Parks and Recreation)推出的「星空下電影」(Movies Under the Stars)活動，將於5月在全市各大公園免費播映電影。

市府表示，他們致力在公園和遊樂場等公共空間，提供紐約市民適合闔家觀賞的娛樂節目，片單包含最新上映的電影到經典老片。

「星空下電影」系列電影播映活動將在5月1日(周五)於曼哈頓湯瑪士傑佛森公園(Thomas Jefferson Park)開始，將播放「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3)。

而據電影播放列表，電影播映的時段通常為周三、周四、周五或周六晚間8時左右，視電影時長，至晚間10時、11時結束；其他確定將播映的電影包括經典之作「蹺課天才」(Ferris Bueller's Day Off)、「熱舞十七」(Dirty Dancing)等，或2025年釋出的新電影「伯特搞砸了一切」(Bert sabbar allt)、「辣媽辣妹2」(Freakier Friday)等。

除此之外，主辦方也將帶來多部適合兒童觀賞的電影，像是「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)、「獅子王：木法沙」(Mufasa: The Lion King)、「海底總動員」(Finding Nemo)、「魔法壞女巫」(Wicked)、「動物方城市2」(Zootopia 2)等。

市府歡迎觀眾自帶食物和毛毯前往觀賞電影，所有的公園也在現場為老年人和殘障人士預留座位；有意查詢更多詳情，可瀏覽：nycgovparks.org/events/movies-under-the-stars/f2026-04-23/t2026-06-30。

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