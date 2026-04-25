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創意職涯論壇周六登場 另設有O-1簽證專題

記者馬璿／紐約報導
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「Nagajima Creatives」將於25日(周六)舉辦「創意職涯論壇」(Creative Pathway)，專門為紐約市創意工作者量身打造的座談與交流活動，邀請如設計師、音樂製作人等人才，分享其在美國如何建立藝術職涯的過程。

當日活動將在曼哈頓熨斗區的Sixth Floor Loft，以座談為主軸，邀請在紐約已有一定經驗的創意工作者分享其探索職涯的心路歷程，以及如何維持創作實踐等內容。與談者包含電子音樂作曲家暨聲音藝術家Bobi、新亞洲室內樂協會藝術總監Andy Lin、攝影師暨創意總監Casper Yen、新興藝術家資源中心(Emerging Artist Resources)共同創辦人暨執行總監Julia Asher，以及獨立平面設計師暨內容創作者Barbiana Liu。

活動主辦人Claire Wu表示，由於她自己與身旁許多好友都曾經歷過摸索職涯與簽證的過程，希望透過這場座談讓與會者不僅可以在一個互動密切的場合獲得第一手的資訊，並透過現場的Networking環節認識同業，以接觸更多元的資源。「許多在紐約打拚的創意工作者時常會面對很相似的情況，大多人卻往往只能獨自摸索，我們希望透過創造一個空間，讓面對身分認同、移民困境和產業挑戰的創意工作者可以連結，並且從走過這條路的前輩身上得到更完整的視角。」

講座中還另設有O-1簽證的專題，將由移民律師Alejandro Filippa說明準備簽證申請的過程，有興趣者也可以一對一與律師諮詢，並收穫更符合個人需求的建議。

本次活動由新興藝術家資源中心及台灣青年商會紐約分會(Taiwanese Junior Chamber of Commerce New York)共同協辦。欲了解門票詳情與更多活動內容，可至bit.ly/3QmLS6W查詢。

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