曼哈頓梅西百貨旗艦店 花團錦簇

今年的第51屆「梅西百貨花展」以「本土生長」(Homegrown)為主題，特別致敬全美各地的花園景觀。(記者曹馨元╱攝影)

每逢春暖花開，曼哈頓 先驅廣場(Herald Square)的梅西百貨 (Macy's)旗艦店便化為鋼筋叢林中難能可見的一片花海。今年的第51屆「梅西百貨花展」以「本土生長」(Homegrown)為主題，於23日揭幕，特別致敬全美各地的花園景觀，並為7月即將到來的美國建國250周年慶典預熱。花展將持續至5月10日，免費向公眾開放。

梅西百貨首席營銷官奧特曼 (Sharon Otterman)表示，今年的主題透過精湛的工藝與藝術呈現，帶領訪客展開一場跨越全美花卉景觀的感官之旅。恰逢23日天氣晴好，無論是外牆的巨型花卉裝置或花園主題櫥窗，都吸引大量行人駐足觀賞。

今年花展首度引入時尚品牌Valentino Beauty合作，打造專屬沉浸式展區。訪客將穿越一座重新設計的羅馬宮殿，在單色調的空間裡，感受以品牌香氛系列為靈感的嗅覺與視覺體驗。Valentino Beauty全球品牌總裁馬可西(Claudia Marcocci)表示，展覽呈現了品牌的根源與對個人表達的承諾。

此外，今年合作夥伴還包括樂高(LEGO Blooms & Beyond)、高級珠寶品牌EFFY及Sunglass Hut。花展期間，梅西百貨亦推出多款限量周邊商品，包括印花托特包、水彩套裝、精緻鑰匙圈，以及特製Frango巧克力和Apotheke專屬香氛蠟燭。

為迎接母親節，梅西百貨將於5月9日舉辦「周六慶祝活動」(Celebration Saturdays)，提供美容諮詢、現場造型示範、大師課及刻字服務等體驗。旗艦店六樓的義式餐廳Stella 34 Trattoria亦配合花展推出限時花卉主題菜單，並於母親節當天提供套餐早午餐服務。

本屆梅西花展將持續展出至5月10日(周日)。更多詳情可瀏覽官方網站macys.com/flowershow。

花展將持續至5月10日，免費向公眾開放。(記者曹馨元╱攝影)

無論是外牆的巨型花卉裝置或花園主題櫥窗，都吸引大量行人駐足觀賞。(記者曹馨元╱攝影)