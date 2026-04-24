「無車地球日」 4╱25多車道關閉 免費騎CitiBike

市交通局(NYC DOT)局長弗林(Mike Flynn)23日宣布，一年一度的「無車地球日」(Car-Free Earth Day)活動於25日(周六)在全市各區登場。屆時，超過50條街道將封閉。(市交通局提供)

市交通局(NYC DOT)局長弗林(Mike Flynn)23日宣布，一年一度的「無車地球日」(Car-Free Earth Day)活動於25日(周六)在全市各區登場。屆時，超過50條街道將封閉，為市民提供單車、健身、文娛及環保教育等多元體驗，推動永續出行、減少碳排放。

曼哈頓 各地活動最為豐富。時代廣場(Times Square)將舉辦第五屆「百老匯 慶地球日」音樂會，由百老匯綠色聯盟(Broadway Green Alliance)與時代廣場聯盟(Times Square Alliance)主辦，免費對公眾開放，現場表演從上午11時持續至下午3時。廣場上亦設有由插畫家麥格尼爾(Molly Magnell)全新設計的「NYC Art Stop」字母裝置藝術。

先驅廣場(Herald Square)則結合多項資源，市民可體驗「街邊用餐」計畫、參加紐約路跑協會(New York Road Runners)免費健身課程。厄瓜多駐紐約總領事館當天亦帶來文化表演。熨鬥廣場(Flatiron Plaza)及附近共享街道以互動藝術與家庭活動為主軸，「哈利波特紐約周邊店」(Harry Potter NYC)將現場發放禮品；聯合廣場(Union Square)則聚焦可持續出行與城市規畫議題，設有交通管理及景觀設計展示。

曼哈頓外的各區同樣熱鬧。布朗士東188街「大道派對」(Boogie on the Boulevard)設有多組樂團演出及社區健康資源；皇后區木邊大道(Woodside Avenue)以多元文化為主題，涵蓋泰國、孟加拉及西語裔社區表演。布碌崙(布魯克林)第五大道日落公園路段設有武術、音樂表演及市民氣候倡議活動；史泰登島的列治文大道(Port Richmond Avenue)則設有兒童博物館等活動。

「無車地球日」自2016年從曼哈頓特定街道開始，逐漸發展為全市範圍的公共空間開放活動。弗林表示：「無車地球日強調我們在對抗氣候變遷上的共同責任，提醒廣大紐約市民減少碳足跡，為我們的星球及後代創造更美好的未來。」活動當天，市民可在Citi Bike應用程式頁面輸入優惠碼LYFTEARTHDAY26，享受24小時內無限次30分鐘騎乘優惠。活動具體地點可訪問官網：nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/earthday.shtml