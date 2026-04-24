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布碌崙共和黨民代、居民 籲徹查遊民所項目

記者胡聲橋╱紐約報導
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州眾議員譚杜喜(右三)和居民代表召開會議，要求在州和聯邦層面徹查遊民所項目。(拯...
州眾議員譚杜喜(右三)和居民代表召開會議，要求在州和聯邦層面徹查遊民所項目。(拯救南布碌崙聯盟提供)

隨著紐約市多個遊民所項目在近期密集推進，圍繞資金使用、審批流程和執法監管的爭議持續發酵。共和黨州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)和多位居民代表近日就此召開會議，共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)將於24日在史島召開記者會，共同呼籲聯邦司法部徹查遊民所項目。

拯救南布碌崙聯盟稱，州眾議員譚杜喜、共和黨市議員卡爾(David Carr)的代表以及居民代表朱潤林(Henry Zhu)等參加了這次會議。與會人員指出，多個遊民所項目以非營利機構的名義與政府合作獲取合同，但資金使用缺乏透明度，社區普遍質疑其中相當比例並未真正用於幫助遊民，引發對公共資金流向的嚴重關注。具體而言，布碌崙86街遊民所項目(2501 86th St.)被指出存在夜間施工及因石棉問題停工等情況；羊頭灣遊民所(2134 Coyle Street)項目則涉及無證拆除、施工過程中挖斷煤氣管，以及停工令執行情況等問題，引發社區廣泛關注。

與會者認為，上述問題並非個別案例，而是涉及一系列系統性問題，多個社區的代表已開始推動跨選區聯合行動，他們呼籲將問題上升至州和聯邦層面，要求對紐約市遊民所計畫進行全面審計，並呼籲聯邦司法部介入調查，以釐清是否存在公共資金使用不當、監管失職或潛在利益輸送等問題。

拯救南布碌崙聯盟表示，國會眾議員瑪麗奧將於24日下午1時在史泰登島里士滿港大道(Port Richmond Avenue)109號舉行記者會。屆時民代和居民代表將共同發聲，呼籲對相關項目展開全面調查，並推動聯邦層面的審查。

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