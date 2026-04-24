我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐玉」某CP偷摸戀愛？網疑鄧凱、孔雪兒 沒想到是「他」

藥價能降600%？川普「假數學」一算就破功 超過100%就變倒貼

亞美聯盟「影響力大獎」 表彰社區領袖

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞美聯盟22日晚間於曼哈頓翠貝卡舉行第37屆年度「影響力大獎」典禮，表彰多名在紐...
亞美聯盟22日晚間於曼哈頓翠貝卡舉行第37屆年度「影響力大獎」典禮，表彰多名在紐約市作出傑出貢獻的亞裔社群領袖。(亞美聯盟提供)

亞美聯盟(Asian American Federation)22日晚間於曼哈頓翠貝卡(Tribeca)舉行第37屆年度「影響力大獎」(Impact Awards)典禮，表彰多名在紐約市作出傑出貢獻的亞裔社群領袖，當晚活動也吸引來自當地與全國各地，包括商界與創意產業領袖、捐助者、媒體代表、民選官員等350名嘉賓共聚一堂。

亞裔聯盟執行長陳文心(Catherine Chen)表示，過去一年，亞裔社群面臨社會服務預算削減、民主體制威脅，以及大規模移民驅逐出境的恐懼，「我希望可以說這些危機已經過去，但事實是情況仍在加劇中，而我們的恐懼並非抽象」；她補充道，儘管世界局勢動盪，但所幸人們展現堅韌的精神。

她特別提到「勇氣獎得主」Justin Go及他的法律團隊，將悲痛轉化為全國性的社區安全倡議，以及「領導獎得主」Hae-Lin Choi，其在關鍵時刻凝聚社群力量；她指出，這些榜樣人物激勵人們持續在紐約州首府奧伯尼(Albany)爭取公平預算，為每一位亞裔紐約人發聲。

Justin Go表示，社區需要更多心理健康資源來幫助處於危機中的人，包括需要長期投入與資金，用於住房、治療以及真正能觸及有需要人群的計畫，「在問題發生前就應該介入，雖然這不會保證一夜之間便能消除仇恨，但我們必須從某處開始，並投入更多的勇氣與關愛。」

Hae-Lin Choi則表示，她與團隊透過建立群眾力量來捍衛社區與民主，包括培訓數千名紐約客了解自身權利、組織全市非暴力行動，並強化各個社區的連結，以關懷與團結對抗威脅，「亞裔紐約人不僅應被邀請參與這些運動，更應成為領導者」。

世報陪您半世紀

紐約州 紐約市 移民

上一則

紐約市免費夏季音樂會 公園變身戶外舞台 直到10月底

下一則

「無車地球日」 4╱25多車道關閉 免費騎CitiBike
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

團結亞裔 APAPA尹集成夫婦獲頒CNDF榮譽獎盃

團結亞裔 APAPA尹集成夫婦獲頒CNDF榮譽獎盃
AANHPI課綱推進 爭取州府50萬預算

AANHPI課綱推進 爭取州府50萬預算
亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯

亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯
新澤西教育協會傑出女性 張世紅獲殊榮

新澤西教育協會傑出女性 張世紅獲殊榮

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

MTA行車紀錄執法 擴大至紐約皇后區

2026-04-18 07:13

超人氣

更多 >
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國