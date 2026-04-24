亞美聯盟「影響力大獎」 表彰社區領袖

亞美聯盟22日晚間於曼哈頓翠貝卡舉行第37屆年度「影響力大獎」典禮，表彰多名在紐約市作出傑出貢獻的亞裔社群領袖。(亞美聯盟提供)

亞美聯盟(Asian American Federation)22日晚間於曼哈頓翠貝卡(Tribeca)舉行第37屆年度「影響力大獎」(Impact Awards)典禮，表彰多名在紐約市 作出傑出貢獻的亞裔社群領袖，當晚活動也吸引來自當地與全國各地，包括商界與創意產業領袖、捐助者、媒體代表、民選官員等350名嘉賓共聚一堂。

亞裔聯盟執行長陳文心(Catherine Chen)表示，過去一年，亞裔社群面臨社會服務預算削減、民主體制威脅，以及大規模移民 驅逐出境的恐懼，「我希望可以說這些危機已經過去，但事實是情況仍在加劇中，而我們的恐懼並非抽象」；她補充道，儘管世界局勢動盪，但所幸人們展現堅韌的精神。

她特別提到「勇氣獎得主」Justin Go及他的法律團隊，將悲痛轉化為全國性的社區安全倡議，以及「領導獎得主」Hae-Lin Choi，其在關鍵時刻凝聚社群力量；她指出，這些榜樣人物激勵人們持續在紐約州 首府奧伯尼(Albany)爭取公平預算，為每一位亞裔紐約人發聲。

Justin Go表示，社區需要更多心理健康資源來幫助處於危機中的人，包括需要長期投入與資金，用於住房、治療以及真正能觸及有需要人群的計畫，「在問題發生前就應該介入，雖然這不會保證一夜之間便能消除仇恨，但我們必須從某處開始，並投入更多的勇氣與關愛。」

Hae-Lin Choi則表示，她與團隊透過建立群眾力量來捍衛社區與民主，包括培訓數千名紐約客了解自身權利、組織全市非暴力行動，並強化各個社區的連結，以關懷與團結對抗威脅，「亞裔紐約人不僅應被邀請參與這些運動，更應成為領導者」。