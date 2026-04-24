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台灣原住民團體 參加聯合國會議

記者許君達╱紐約報導
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台灣原住民團體在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦論壇，分享原住民族在當代國家治理中尋...
台灣原住民團體在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦論壇，分享原住民族在當代國家治理中尋求社會福祉的經驗。圖為參會者分享鄉土歌謠。(記者許君達╱攝影)

台灣原住民團體「花蓮縣原住民族公共事務促進會」和「小米方舟」日前抵紐約參加第25屆「聯合國原住民議題常設論壇」(UNPFII)的周邊會議，旨在加強國際原住民社會的連結，並與設在西雅圖的非營利機構PAFATIS共同在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦論壇，分享台灣原住民族在當代國家治理體制中尋求社會福祉的經驗。

23日的經文處論壇以「衝突與療癒：台灣原住民族的全人健康路徑」為主題，邀多名研究和社區建設實踐者從不同角度闡述台灣原住民族在去殖民化的歷史情境下，透過制度保障與傳統智慧重構健康自主權的經驗。

花蓮縣原住民族公共事務促進會理事長陳柏均(Sra)表示，在當代社會，原住民族對於自身族群的身分認同通常要優先於所在國政府，然而持有台灣護照的原住民團體在聯合國的場域中，卻受限於政治因素，難以發出自己的聲音。尋找更現實的技術手段規避這一陷阱是他們前往美國參會的一項重要工作。而成立PAFATIS，便是一種嘗試。

PAFATIS(享想原流原住民族倡議聯盟)是一間註冊在西雅圖的美國本土非營利機構，在美東設有分部，目前正在申請聯合國的合作夥伴身分。理事長Ohay Angah表示，機構的使命是在美國建立平台，鼓勵太平洋南島族群相互對話、共享傳統知識，並支援本民族的環境治理以及土地與海洋主權的實踐。而來自台灣的合作夥伴未來也可透過PAFATIS的邀請，進入更靠近聯合國的國際會議或論壇。

「小米方舟」發起人、國立台北藝術大學原住民族學生資源中心主任林益仁表示，台灣最近20年來在去殖民化上推出過諸多比較進步的政策，也是全球少數原住民族與政府關係較為良性的國家之一，他們值得獲得更寬廣的舞臺，向國際社會分享台灣的成功經驗。

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原住民 西雅圖 聯合國

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