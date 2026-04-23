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皇后區「認識你的權利」講座周日舉行 應對ICE執法行動

記者高雲兒╱紐約即時報導
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紐約州參議員劉醇逸將於26日聯合多個皇后區社區組織，在法拉盛舉辦一場「認識你的權...
紐約州參議員劉醇逸將於26日聯合多個皇后區社區組織，在法拉盛舉辦一場「認識你的權利」及ICE應對培訓。(主辦方提供)

隨著聯邦移民執法行動升溫，紐約州參議員劉醇逸將於26日(周日)聯合「紐約住手」(Hands Off NYC)及多個皇后區社區組織，在法拉盛舉辦一場「認識你的權利」(Know Your Rights)及ICE應對培訓，向居民提供面對移民執法人員時的實用資訊與應對指引。

主辦方指出，近期皇后區出現移民及海關執法局(ICE)活動升溫的情況，部分社區居民反映執法人員頻繁出入、引發不安與恐慌。此次培訓旨在提升居民對相關執法行為的辨識能力，並強調在法律框架下如何冷靜應對，包括在家中或公共場所遇到ICE時的基本權利、可行的回應方式，以及如何在不影響自身安全的前提下為受影響家庭提供協助。

活動內容將涵蓋實際案例說明與情境演練，並由主辦及合作機構代表現場解答民眾疑問，同時鼓勵社區建立互助網絡，提升整體應對能力與資訊流通。本次活動由多個長期服務移民社區的機構協辦，包括華策會、民權社區活動中心及東北皇后區團結組織(Northeast Queens Indivisible)。

活動將於26日(周日)下午1時至4時舉行，地點位於皇后區法拉盛，具體地址需於報名後另行通知；報名網址：mobilize.us/handsoffnyc/event/935251/

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紐約州 皇后區 移民

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