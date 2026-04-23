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紐約公校延到9月10日開學 家長照護壓力大

記者曹馨元／紐約報導
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根據2026至27學年公立學校校曆，學校將延至9月10日(周四)才開學。(記者曹...
根據2026至27學年公立學校校曆，學校將延至9月10日(周四)才開學。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市教育局21日公布2026至27學年公立學校校曆。由於今年勞工節(Labor Day)日期較晚，公立學校將延至9月10日(周四)開學，令不少家長須在9月首周不得不自行安排子女照料，引發怨聲。

根據教師工會合約，紐約市學校通常於勞工節後的周四開學，以便教師有兩天時間準備。而下學年因受開學日推遲影響，學年的最後一天亦相應延至2027年6月28日(周一)。

校曆的制定對決策者而言一直是一大難題。根據州法，市教育局每學年須確保至少180個教學日；然而隨著近年校曆中陸續加入多個文化節日，滿足教學時數的空間愈發收窄，一旦遇上暴雪、洪水、極端高溫或野火煙霾等突發事件還需停課。

今年2月，市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾成功遊說州府官員，爭取到多年來首次「雪假」上課豁免，讓學生在下雪時可出外玩耍而毋須遠程上課；但暴雪後的上課日，市府在是否應安排遠程教學及掃雪進度上仍面臨技術問題及負評。

新校曆亦有其他值得關注的安排。11月3日(周二)選舉日當天，學校作為投票站，學生須遠程學習；排燈節(Diwali)恰逢周日，六月節(Juneteenth)則落在周六，兩個節日均不涉及停課。

令家長最感頭痛的，是每年6月被戲稱為「六月瘋」(June-cember)的混亂局面，因當月節日、教師會議、評分日、各類測試與校外教學紛至，上課時間支離破碎。以明年6月為例，學生在6月8日因教師評分日放假，返校上課一天後，6月10日又因「周年紀念日暨布碌崙-皇后區日」(Anniversary Day/Brooklyn-Queens Day)再度停課。

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