AANHPI課綱推進 爭取州府50萬預算

亞太裔倡議團體、學生、教育工作者及議員21日齊聚州議會大廈「百萬階梯」，爭取AANHPI課綱法案過關，並要求州府撥款推動相關課程。(州參議員劉醇逸辦公室提供)

由「REACH聯盟」(Representing and Empowering Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Community History Coalition)及多個成員團體發起的年度倡議日(Advocacy Day)，21日在州議會大廈內的「百萬階梯」(Million Dollar Staircase)舉行，號召社區人士、教育工作者、學生與倡議者集會，呼籲州議會盡快通過AANHPI課綱法案(AANHPI Education Equity Act, S3334/A4638)，將亞裔 美國人、夏威夷 原住民及太平洋島民歷史正式納入紐約州 公校課程。

這項法案由州參議員劉醇逸(John Liu)與州眾議員李榮恩(Grace Lee)分別提出。倡議團體表示，去年AANHPI教育公平法(AANHPI Education Equity Act)已簽署成法，今年則進一步要求州府在年度預算中編列50萬元，支持諮詢委員會運作，並推動符合州教育標準的全州性課綱發展。

REACH聯盟於2022年由亞美兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families, CACF)及美華協會紐約分會(OCA-NY)共同創立，是紐約州首個以推動AANHPI歷史教育為核心的全州性聯盟，目前已集結60多個社區組織，以及超過170名教育工作者、學生與社區成員。

該聯盟指出，推動這項課綱，不只是希望亞太裔學生能在課堂中看見自己的歷史與處境，也希望所有學生都能接觸更完整、更多元的美國歷史。

李榮恩表示，AANHPI歷史本來就是美國歷史的一部分，但長期以來，亞太裔社群的故事、掙扎與貢獻，往往未被納入教材。劉醇逸也指出，在亞太裔傳統月即將到來之際，更應正視亞裔美國人歷史在課堂中長期被忽視甚至被淡化的問題；從排華法案到疫情期間反亞裔仇恨升高，教授亞裔美國人歷史，不只是補足教育缺口，更是避免社會重蹈歧視覆轍的重要一步。

REACH聯盟呼籲州參、眾兩會在本會期內盡快通過法案，並落實相關預算，讓紐約州公校教育更具代表性與包容性。