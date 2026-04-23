我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業

AANHPI課綱推進 爭取州府50萬預算

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞太裔倡議團體、學生、教育工作者及議員21日齊聚州議會大廈「百萬階梯」，爭取AA...
亞太裔倡議團體、學生、教育工作者及議員21日齊聚州議會大廈「百萬階梯」，爭取AANHPI課綱法案過關，並要求州府撥款推動相關課程。(州參議員劉醇逸辦公室提供)

由「REACH聯盟」(Representing and Empowering Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Community History Coalition)及多個成員團體發起的年度倡議日(Advocacy Day)，21日在州議會大廈內的「百萬階梯」(Million Dollar Staircase)舉行，號召社區人士、教育工作者、學生與倡議者集會，呼籲州議會盡快通過AANHPI課綱法案(AANHPI Education Equity Act, S3334/A4638)，將亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民歷史正式納入紐約州公校課程。

這項法案由州參議員劉醇逸(John Liu)與州眾議員李榮恩(Grace Lee)分別提出。倡議團體表示，去年AANHPI教育公平法(AANHPI Education Equity Act)已簽署成法，今年則進一步要求州府在年度預算中編列50萬元，支持諮詢委員會運作，並推動符合州教育標準的全州性課綱發展。

REACH聯盟於2022年由亞美兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families, CACF)及美華協會紐約分會(OCA-NY)共同創立，是紐約州首個以推動AANHPI歷史教育為核心的全州性聯盟，目前已集結60多個社區組織，以及超過170名教育工作者、學生與社區成員。

該聯盟指出，推動這項課綱，不只是希望亞太裔學生能在課堂中看見自己的歷史與處境，也希望所有學生都能接觸更完整、更多元的美國歷史。

李榮恩表示，AANHPI歷史本來就是美國歷史的一部分，但長期以來，亞太裔社群的故事、掙扎與貢獻，往往未被納入教材。劉醇逸也指出，在亞太裔傳統月即將到來之際，更應正視亞裔美國人歷史在課堂中長期被忽視甚至被淡化的問題；從排華法案到疫情期間反亞裔仇恨升高，教授亞裔美國人歷史，不只是補足教育缺口，更是避免社會重蹈歧視覆轍的重要一步。

REACH聯盟呼籲州參、眾兩會在本會期內盡快通過法案，並落實相關預算，讓紐約州公校教育更具代表性與包容性。

世報陪您半世紀

亞裔 紐約州 夏威夷

上一則

關愛牙科提供「全方位」的一站式牙科牙醫服務

下一則

華埠住房論壇 揭住房零增長困局
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

加州州長選戰攻防 5大候選人同台激辯這些議題

加州州長選戰攻防 5大候選人同台激辯這些議題
亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯

亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯
美華博物館「隱形的聲音」研討會 培訓教師助亞裔歷史走進課堂

美華博物館「隱形的聲音」研討會 培訓教師助亞裔歷史走進課堂
新澤西教育協會傑出女性 張世紅獲殊榮

新澤西教育協會傑出女性 張世紅獲殊榮

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

MTA行車紀錄執法 擴大至紐約皇后區

2026-04-18 07:13

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐