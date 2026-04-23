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電單車陸瑞英提案卡關 華埠籲民代表態

記者劉梓祁╱紐約報導
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電動單車奪命事故頻傳，華埠社區呼籲市議會速過「陸瑞英提案」，市議員馬泰未表態惹關...
電動單車奪命事故頻傳，華埠社區呼籲市議會速過「陸瑞英提案」，市議員馬泰未表態惹關注。(記者劉梓祁╱攝影)

由於電動單車事故頻傳、傷亡風險持續上升，華埠社區代表之一人李翠珊(Susan Lee)及倡議團體呼籲市議會支持「陸瑞英提案」(Intro 0802)，但代表華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)至今仍未聯署。

李翠珊指出，她與多名社區人士日前出席由電動車安全聯盟(E-Vehicle Safety Alliance)舉辦的集會，呼籲市議員支持該項提案。她強調，該提案以2023年在華埠遇難的華裔教育工作者陸瑞英(Priscilla Loke)命名，具有重要象徵意義，「一名在其選區內被電單車撞死的居民，至今未見其民選代表公開支持相關立法，令人難以接受」。

2023年9月，69歲的陸瑞英在格蘭街(Grand St.)與企李士提街(Chrystie St.)交界處，遭一名騎乘Citi Bike電動單車的男子撞倒，頭部著地後傷重不治。案件中，肇事者僅被開出一張闖紅燈罰單，未遭刑事起訴，事件在華埠社區引發廣泛關注與不滿。市議會隨後提出以其命名的監管提案，試圖填補現行制度漏洞。

根據提案內容，「陸瑞英提案」將要求所有電動輔助單車、電動滑板車及其他合法動力車輛，必須向市交通局登記，並取得專屬識別號碼及懸掛於車尾的可見車牌，以加強違規追責能力。提案亦規定車牌須清晰顯示，並區分個人與商業用途。

包括黃友興(Phil Wong)等11名市議員已聯署支持該案，但仍未達到推進出委員會所需門檻。李翠珊呼籲民眾致電或電郵其所屬選區市議員，促請盡快表態支持。

一項針對表維醫院(Bellevue Hospital)的研究顯示，2018年至2023年間，因單車及滑板車事故受傷的患者接近1000人，其中超過三分之二需住院治療，約一半更須接受手術；涉及電動單車或電動滑板車的傷者比例，則由2018年的不足一成，升至2023年的逾五成。另在2022年春夏兩季，相關傷者人數接近150人，約為2018年同期的三倍。

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