華埠住房論壇 揭住房零增長困局

華埠住房論壇揭「50年零增長」困局，政策鬆綁下轉型仍卡在現實門檻。(記者劉梓祁╱攝影)

面對長期可負擔住房供應不足與人口外流壓力，華埠 土地信託會(Chinatown CLT)等機構22日舉辦住房論壇，聚焦空置酒店與辦公樓轉型為住宅等方案，並邀集州市部門官員與業界代表，探討各類新政下的實施可能。

論壇主題為「以社區為主導的可負擔住房發展論壇」，還由華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)及「New York Housing Conference」合辦，聚焦疫情 後出現的空置酒店與辦公空間，是否可透過政策支持轉為可負擔住房，以回應華埠長期住房短缺問題。

土地信託會代表王鏑指出，華埠住房問題的核心在於「長期無新增供應」。他說，華埠過去50年幾乎沒有新建可負擔住房，「在大量資金投入下，卻無新增單位」，反映制度性與政策層面的失靈。他表示，過去住房政策偏重保存舊有樓宇，但缺乏新增供應，「沒有增長就等於在其他社區成長時相對萎縮」。

王鏑指出，華埠自有住房僅約一成，遠低於市內其他族裔社區，缺乏長期居住穩定性，導致樓宇老化、安全隱患上升，家庭持續外流。他認為，未來政策需從「只談保留」轉向「保留與增建並重」，包括發展中高密度住宅、推動可負擔自置居所及社區主導的住房模式。

市城市規劃局(DCP)住房部主管John Mangin指出，華埠過去受「G區」分區限制影響，非住宅用途轉住宅難以實行，相關規定要求業主先將物業作商業或製造用途公開招租一年，再申請長達兩年的特別許可，導致轉型成本與時間過高，實際上「等同於禁止」。

州住房與社區重建處(HCR)的南部地區發展總監Ross Karp指出，酒店轉型項目雖具備選址優勢與潛在建設速度，但實際操作面臨高昂收購成本、複雜改建要求及市場不確定性。他強調，曼哈頓酒店資產價值仍高，業主即使空置也傾向等待市場回暖，而非低價出售；加上住宅改建需符合廚房、採光與無障礙等標準，往往推高成本，削弱吸引力。

市房屋保護與發展局(HPD)局長李維(Dina Levy)則表示，市府正制定新一輪五年住房計畫，方向包括簡化審批流程、提升跨部門協調、加快項目落地，以及透過收購與融資工具，將部分私有樓宇納入可負擔住房體系。她同時強調，市府將加強對「惡意業主」的執法，並維持現有可負擔住房庫存的穩定。