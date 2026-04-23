大學睦鄰之家重啟 增設無障礙衛生間

大學睦鄰之家亞倫街鄰里中心裝修後重新開張，新增設施全新且具備無障礙功能的衛生間。圖為中心管理層與市老人局局長麥肯錫(右二)、州參議員參選人牛毓琳(左一)手持金色馬桶搋模型合影，象徵全新的衛生間。(記者許君達／攝影)

曼哈頓社區服務機構大學睦鄰之家(University Settlement Neighborhood Center)位於下東城亞倫街(Allen St)189號的鄰里中心經過數月的裝修改造後，於22日重新開張。改造工程為該中心新增了符合「美國身心障礙者法」(ADA)標準的無障礙衛生間，以及部分現代化的辦公空間。

大學睦鄰之家亞倫街中心面向所有60歲以上居民開放，無論移民身分與保險 覆蓋範圍，均可在中心免費接受一日三餐、文化活動、興趣課程等活動。機構高級項目主管籍昺介紹，亞倫街鄰里中心已有近50年歷史，存在設施老化的問題，本次獲得州住宅管理局(DASNY)的資金支持，得以重新裝修，使原本不具備無障礙設施的衛生間煥然一新，方便長者使用。此外，裝修後還新增了線上線下均可支持的混合普拉提課程、社交舞(包括恰恰、森巴等)課程，以及每周舉辦的科技課程。

市老人局局長麥肯錫(Lisa Scott-McKenzie)以及下城州參議員參選人牛毓琳等人士當日出席了剪綵儀式。牛毓琳表示，她在很久以前便發現該中心的衛生間有必要更新，以便為社區老人提供更好的服務，今天這一期望終於在各方的努力下實現了。

大學睦鄰之家成立於1886年，是全美最早的社區公益服務機構，服務範圍涵蓋全部年齡層，從幼兒教育、青年發展和老人服務皆有，此外還提供心理健康或住房與福利項目諮詢、移民英語教學等項目。由於服務範圍包含曼哈頓主要的華人社區，因而有專業人士提供包括國語和粵語在內的中文服務。