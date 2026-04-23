我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業

大學睦鄰之家重啟 增設無障礙衛生間

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大學睦鄰之家亞倫街鄰里中心裝修後重新開張，新增設施全新且具備無障礙功能的衛生間。...
大學睦鄰之家亞倫街鄰里中心裝修後重新開張，新增設施全新且具備無障礙功能的衛生間。圖為中心管理層與市老人局局長麥肯錫(右二)、州參議員參選人牛毓琳(左一)手持金色馬桶搋模型合影，象徵全新的衛生間。(記者許君達／攝影)

曼哈頓社區服務機構大學睦鄰之家(University Settlement Neighborhood Center)位於下東城亞倫街(Allen St)189號的鄰里中心經過數月的裝修改造後，於22日重新開張。改造工程為該中心新增了符合「美國身心障礙者法」(ADA)標準的無障礙衛生間，以及部分現代化的辦公空間。

大學睦鄰之家亞倫街中心面向所有60歲以上居民開放，無論移民身分與保險覆蓋範圍，均可在中心免費接受一日三餐、文化活動、興趣課程等活動。機構高級項目主管籍昺介紹，亞倫街鄰里中心已有近50年歷史，存在設施老化的問題，本次獲得州住宅管理局(DASNY)的資金支持，得以重新裝修，使原本不具備無障礙設施的衛生間煥然一新，方便長者使用。此外，裝修後還新增了線上線下均可支持的混合普拉提課程、社交舞(包括恰恰、森巴等)課程，以及每周舉辦的科技課程。

市老人局局長麥肯錫(Lisa Scott-McKenzie)以及下城州參議員參選人牛毓琳等人士當日出席了剪綵儀式。牛毓琳表示，她在很久以前便發現該中心的衛生間有必要更新，以便為社區老人提供更好的服務，今天這一期望終於在各方的努力下實現了。

大學睦鄰之家成立於1886年，是全美最早的社區公益服務機構，服務範圍涵蓋全部年齡層，從幼兒教育、青年發展和老人服務皆有，此外還提供心理健康或住房與福利項目諮詢、移民英語教學等項目。由於服務範圍包含曼哈頓主要的華人社區，因而有專業人士提供包括國語和粵語在內的中文服務。

世報陪您半世紀

保險

上一則

關愛牙科提供「全方位」的一站式牙科牙醫服務

下一則

華埠住房論壇 揭住房零增長困局
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

趙美心撥款50萬美元 用於嘉偉社區中心升級改造

趙美心撥款50萬美元 用於嘉偉社區中心升級改造
可負擔住房轉型論壇 4╱22歡迎參加

可負擔住房轉型論壇 4╱22歡迎參加
華埠兒童中心4╱29麻將籌款 表彰葉艷華

華埠兒童中心4╱29麻將籌款 表彰葉艷華
公校教育／紐約5資優名校全市招生 強在哪裡？

公校教育／紐約5資優名校全市招生 強在哪裡？

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

MTA行車紀錄執法 擴大至紐約皇后區

2026-04-18 07:13

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐