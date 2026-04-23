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全美高中金融教育排名…紐約2校進前10 逾十校躋身百強

記者顏潔恩／紐約報導
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2026年全美高中金融素養教育排名名單近期出爐，紐約市有多所高中表現亮眼。(取材...
2026年全美高中金融素養教育排名名單近期出爐，紐約市有多所高中表現亮眼。(取材自Youtube)

2026年全美高中金融素養教育排名名單近期公布，紐約市有多所高中表現亮眼，躋身全美百強之列，更有兩所學校擠進前十榜單中，顯示教育界對個人理財教育的重視有在持續提升中。

該名單由紐約非營利機構Working in Support of Education(W!se)公布，已連續14年研究並發布這項報告，評比對象為參與其金融素養認證計畫的學校；該報告重點衡量學生在實際財務決策能力方面的表現，為全美首個專注於高中金融教育的全國性評比統計。

其中，2026年紐約市表現最佳的學校包括位列全國第四的城市學院數理工程高中(High School Math Science and Engineering at CCNY)、以及排名第五的大學預備學校Gaynor McCown Expeditionary Learning School。

此外，經濟與金融高中(High School of Economics & Finance)、中木高中(Midwood High School)、航空高中(Aviation High School)、皇后區健康科學第二中學(Queens Gateway to Health Sciences Secondary School)、卡多索高中(Benjamin N. Cardozo High School)、愛迪生職業技術高中(Thomas A. Edison Career and Technical High School)、Urban Assembly Gateway School for Technology、皇后科技(Queens Technical High School)、羅斯福高中(Eleanor Roosevelt High School)等也入榜。

位於長島Plainview-Old Bethpage學區的約翰甘迺迪紀念高中同樣榜上有名；個人獎項方面，來自皇后區健康科學第二中學的教師Robert Trialonas榮獲「傑出教育者獎」。

W!se表示，頒獎典禮之後將於教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)總部舉行，由Voya Financial支持舉辦；主辦方表示，該榜單旨在表彰推動高品質金融教育的學校與教育工作者，希望以資鼓勵，推動他們愈做愈好。

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