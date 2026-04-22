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黃友興與蒂池會談 促增警力、嚴懲非法飆車

記者戴慈慧／紐約報導
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市議會公共安全委員會主席費利斯(左)與市議員黃友興(右)21日在市警總局外舉行記...
市議會公共安全委員會主席費利斯(左)與市議員黃友興(右)21日在市警總局外舉行記者會，呼籲加強打擊非法飆車與封街行為。（記者戴慈慧 / 攝影）

針對日前皇后區馬斯佩(Maspeth)涉聚眾飆車的擾民事件，市議員黃友興21日在市警總局(One Police Plaza)外舉行記者會，他表示已與市警局局長蒂池(Jessica Tisch)進行約20分鐘會談，要求警方採取更積極行動，以打擊非法賽車集會(car meetups)，並呼籲市府增派基層警力，恢復社區的安寧。

黃友興指出，18日凌晨約1時48分，約有100輛非法改裝車聚集在馬斯佩艾略特大道(Eliot Avenue)交69街，不僅封堵道路、妨礙交通，現場還有人燃放易燃物，形成火圈，並在加油站附近進行危險甩尾與原地繞圈等特技動作，造成巨大噪音與火光，影響周邊至少兩個街區居民作息，情況十分危險。

黃友興說，目前案件已有初步進展。警方截至21日上午已辨識出多名涉案嫌疑人，並扣押兩輛涉案車輛；皇后北區警署也已派出警探小組，在社區蒐集監視器畫面及目擊者證詞，以進一步追查相關人員。

黃友興在與蒂池會談時，也特別反映警力不足導致執法反應受限的問題。他指出，案發當晚，轄區104分局部分警力被調往支援鄰近分局，導致現場起初僅有一輛巡邏車到場應對。

黃友興說：「這正說明我們需要更多警員與巡邏資源。不能總是靠削弱一個分局的力量去填補另一個。」身兼市議會財政委員會成員的他表示，局長已承諾將持續補充第一線警力，他也會在預算審議中全力支持增加警政資源。

一同出席記者會的市議會公共安全委員會主席費利斯(Oswald Feliz)也對此類非法賽車活動表達「零容忍」立場。他形容這類行為製造混亂、危害公共安全，並建議警方考慮運用無人機等科技設備，強化遠端監控與蒐證能力。

黃友興與費利斯並共同主張，對非法賽車行為應加強執法與法律追責，包括一經查獲即扣押涉案車輛及改裝設備，提高違法成本，呼籲檢警與司法系統正視問題，落實執法效果。

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