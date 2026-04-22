聯邦撥款美鐵東北走廊47億元 賓州車站將升級改造

聯邦運輸部宣布為美鐵東北走廊線投資47億元，用於升級改造基礎設施。紐約賓州車站改造項目屬於撥款目標之一，但當局未透露其具體分配到的額度。(記者許君達／攝影)

運輸部長達菲(Sean Duffy)宣布，聯邦政府 將為美鐵東北走廊(Northeast Corridor)投資47億元，其中包含用於升級改造紐約賓州 車站(Penn Station)。

達菲表示，撥款將被用於升級賓州車站和華府聯合車站兩大交通樞紐的基礎設施、為民眾簡化鐵路服務以及重建鐵路橋梁基礎設施。他說改造賓州車站是川普政府的既定議程，旨在「建設宏偉而優美的基礎設施」。

紐約賓州車站是整個西半球客流量最大的鐵路樞紐，卻長期缺乏地面空間，地下候車空間年久失修。改造工程除美化環境和升級基礎設施外，還將擴能改造地下行車空間，以適應未來哈德遜河新隧道完工後倍增的鐵路運力。根據此前公布的時間表，改造項目方將在5月敲定合作開發的承包商，完成環評後，最理想將於2027年底前開工。

賓州車站在產權上屬聯邦機構美鐵(Amtrak)所有，但站內空間由美鐵、大都會運輸署(MTA)和新澤西運輸局(NJ Transit)三大運營者分別管理。改造項目原本由MTA聯手紐約州 主導，後因資金困境而陷入停頓。聯邦政府去年宣布從MTA手中收回主導權，並任命據報與MTA主席利博(Janno Lieber)關係不睦的運輸部特別顧問拜福德(Andy Byford)主管該項事務。根據最新報導，新澤西運輸局已與聯邦方面達成合作意向，被迫出局的MTA則沒有參與。