孟昭文投書／川普總統曾向華裔許下紓困承諾 卻未兌現

孟昭文投書。(國會資料圖)

幾周前，我走訪了華人 聚居的法拉盛多家小商家，聆聽他們的困境。曾經熱鬧的商鋪如今大半空置，貨架上貼著一張張漲價告示。

這些商家並非初嘗艱辛。他們捱過了全球疫情、供應鏈斷裂，以及通貨膨脹的持續衝擊。然而許多業主告訴我，他們如今所面臨的不確定性更甚以往，根源直指聯邦層面的政策決策。

川普 競選總統時，承諾降低民生成本，得到了包括亞裔 社群的廣大美國民眾認同。然而，評判政策的標準，終究在於實效。

總統承諾上任第一天就「全面壓低所有商品價格。」恰恰相反，他對中國輸美商品大幅加徵關稅，稅率最高竟達145%，導致商品成本急劇攀升。醬油、鹹魚等日常食品的價格一夜之間飛漲。靠固定退休金度日的長者，連傳統藥材和基本食品都無力負擔。薄利經營的夫妻店也被迫取消訂單、縮短營業時間。

最高法院裁定這些關稅違憲之後，川普政府試圖繞過裁決，改對所有國家統一加徵15%關稅。同時他們又提出修例，阻止移民創辦的企業申請美國小企業管理局的扶助。

在能源成本方面，川普總統曾誓言將能源價格「攔腰砍半」。然而，在對伊朗發動戰爭之後，汽油價格每加侖反而上漲逾一元，而這場戰爭估計耗資將超過1兆（萬億）元。

在公共安全方面，川普承諾要嚴懲「窮凶極惡之徒」，但移民執法機構所拘押的人員中，逾七成毫無犯罪紀錄。蒙面的軍裝聯邦執法人員僅憑口音或外貌便對民眾展開針對性行動。據報導，在明尼蘇達州，移民及海關執法局(ICE)甚至向居民盤問其亞裔鄰居的住址所在。

這種白色恐怖絕非美國人民所願。事實上，大多數美國人都不認同ICE的種種作為。然而總統非但沒有傾聽民聲，反而對亞裔社群置若罔聞。就在人們艱難維持生計、不斷上漲的成本迫使華人商鋪紛紛關門歇業之際，總統卻宣告：「我們的國家已重返榮耀──空前強大、向好、富足、強盛。」

究竟是誰在變得更富有？他說的是那些去年財富暴增1.5兆元的億萬富豪嗎？還是他重返白宮以來為自己斂取的40億元？

身為華裔移民與小商家的女兒，我自己便是美國夢的產物。我的父母和無數人一樣，懷抱著對美好生活的嚮往，靠辛勤奮鬥實現夢想。──這正是我身為國會亞太裔黨團主席所矢志守護的方向。我正在華盛頓牽頭推動相關工作，致力推動能夠降低民生成本、保護各族裔社群、讓後代子孫皆能觸碰到美國夢的政策。

在此，我想對總統說：若領導者背棄了對選民的承諾，國家便無從談起「更美好」。若家庭必須在購買食物與購買藥品之間二選一，便無從談起「更富裕」。若沒有那些流汗建設土地的移民，更無從談起「更強盛」。