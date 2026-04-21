紐約移民聯盟 籲市府預算擴大照顧移民社區

移民維權人士與紐約市府官員20日齊聚市政廳(City Hall)階梯前集會，呼籲紐約市預算案擴大對移民社區的保護與服務。(記者曹馨元／攝影)

隨著紐約市 預算案進入緊鑼密鼓的討論階段，移民 維權人士與紐約市府官員20日齊聚市政廳(City Hall)階梯前集會，呼籲制定一份具包容性的市府預算案，擴大對移民社區的保護與投資。

當日，紐約移民聯盟(NYIC)聯合多個成員組織、民意代表及移民代表，呼籲市府在預算案中分配巨額資金用於移民法律諮詢、教育及語言服務。其中包括撥款1億8800萬元用於移民法律服務、5000萬元投入成人識字計畫，並要求在醫療獲取、翻譯服務及社區外展方面增加投資。

移民聯盟主席兼執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)強調，預算案是一份道德紀錄，「隨著聯邦政府對移民的打擊升級，已有太多移民家庭感到被排斥」。與會者警告，若缺乏充足的預算與保護，移民社區將面臨更大的驅逐風險，且難以獲得基本服務，將嚴重影響紐約市的經濟穩定與社會結構。

除了經費訴求，維權人士還呼籲進行政策變革，包括加強紐約市的庇護城市法(Sanctuary Laws)、將住房補貼券(Housing Vouchers)擴及不論移民身分的所有居民，並明文禁止市府機構與聯邦移民執法部門合作。

多位市議員也到場響應。代表華埠 的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，紐約市必須保護移民家庭，投資他們所依賴的服務，確保他們獲得尊嚴。市議員莊文怡也表示，自聯邦加強執法以來，自己的女兒都曾擔心「ICE(移民與海關執法局)會不會找上門來」；「如今的環境風聲鶴唳，讓孩子都擔驚受怕」。

教育與語言門檻也是本次集會的焦點。相關非營利組織代表指出，語言無障礙是移民融入社會的關鍵，也因聯邦或將削減成人教育經費，地方撥款更因加大幫扶力度。

紐約市預算談判仍在進行，但預算缺口已成為爭議焦點。維權人士敦促官員迅速採取行動，確保所有居民不論身分都能獲得應有的資源與保障。