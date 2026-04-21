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海外民俗文化研習 深化與台藝術連結

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紐約文教中心主任王怡如(前左四)、副主任王鈺淇(前左五)、文化種子老師許秀連(前...
紐約文教中心主任王怡如(前左四)、副主任王鈺淇(前左五)、文化種子老師許秀連(前左二)、講師楊溢珍(前左三)、游琇玲(前左一)與學員合影。(主辦單位提供)

為了深化海外對台灣傳統文化的認識，並培育在地文化推廣種子，紐約華僑文教服務中心於日前舉辦「海外民俗文化種子在地研習」。本次活動吸引了25位中文學校教師及FASCA(海外青年文化大使)學員熱情參與，透過動靜皆宜的課程，體驗台灣民俗藝術之美。

本次研習特別邀請游琇玲老師與楊溢珍老師擔任講師。在藝術創作方面，透過游琇玲的教學，學員們學習了水墨畫技巧，勾勒出充滿意境的竹子與靈動的小雞；在民俗體驗部分，則由楊溢珍親自示範台灣舞獅的基礎舞步。學員們紛紛拿起獅頭，在節奏明快的音樂中親身演繹，從中不僅學到了舞獅的技巧，更深刻體會到團隊合作與文化傳承

的樂趣。

紐約文教中心主任王怡如在致詞中感謝所有種子教師與青年志工的付出，期許學員能將當日所學的傳統民俗技藝，應用於中文教學及僑社活動中，並積極向主流社區推廣，提升台灣文化在國際間的能見度，讓台灣多元文化的種子在紐約萌芽茁壯。

「海外民俗文化種子教師」計畫由僑委會主辦，旨在培訓海外文化師資及活動規劃人才，確保台灣傳統文化能於海外深耕傳承。下一場研習活動將於6月14日(周日)舉行，課程內容規劃「傳統捏麵人」藝術及「台灣肉圓」製作教學。歡迎對台灣傳統文化有興趣的教師踴躍報名，詳情可洽文教中心鮑小姐(電子信箱：[email protected]) 報名參加本地培訓活動。

學員認真畫竹及小雞。(主辦單位提供)
學員認真畫竹及小雞。(主辦單位提供)

體驗傳統舞獅文化。(主辦單位提供)
體驗傳統舞獅文化。(主辦單位提供)

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