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法拉盛春季家庭日 4/25邀社區同樂

記者戴慈慧／紐約報導
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王嘉廉社區醫療中心行政總監高書(前排左起)、藍十字藍盾保健公司社區關係經理戴日基...
王嘉廉社區醫療中心行政總監高書(前排左起)、藍十字藍盾保健公司社區關係經理戴日基、市議員黃敏儀、紐約勵馨婦幼關懷中心副總幹事戴思祈等出席記者會，盼透過「法拉盛春季家庭日」促進社區連結，提升居民健康意識。(記者許振輝／攝影)

市議員黃敏儀(Sandra Ung)偕同王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)、紐約勵馨婦幼關懷中心(Garden of Hope)及藍十字藍盾保健公司(Anthem Blue Cross Blue Shield)，將於25日(周六)上午11時至下午4時，在法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)聯合舉辦「法拉盛春季家庭日」(Flushing Spring Family Day)，邀請社區民眾闔家參與，共度健康與歡樂兼具的春日周末。

主辦單位近日舉行記者會。黃敏儀表示，法拉盛春季家庭日活動內容豐富多元，將包括社區資源諮詢、臉部彩繪、音樂與娛樂表演等，適合各年齡層民眾參與。她說，現場也將提供健康保險申請協助，以及乙型肝炎(Hepatitis B)相關資訊與資源，期盼提升社區健康意識，讓居民在歡樂互動中獲得實用資訊。

出席記者會者包括王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)、紐約勵馨婦幼關懷中心副總幹事戴思祈、藍十字藍盾保健公司社區關係經理戴日基，以及多個協辦單位代表。與會者表示，希望透過春季家庭日活動促進社區連結，讓居民在輕鬆愉快的氛圍中接觸多元資源。

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