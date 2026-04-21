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北美甌越文化節5/3登場 法拉盛將展非遺之美

記者高雲兒╱紐約報導
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主辦方宣布，文化節將於5月3日在法拉盛三福大道舉行，邀請市民屆時到場參與。(記者...
主辦方宣布，文化節將於5月3日在法拉盛三福大道舉行，邀請市民屆時到場參與。(記者高雲兒╱攝影)

第三屆北美甌越文化節將於5月3日(周日)在法拉盛登場，主辦單位17日下午舉行記者會介紹活動內容與亮點，並呼籲社區民眾踴躍參與。市議員黃敏儀亦到場表示支持。

北美亞裔共創會常務副主席徐獻文表示，本屆文化節由北美亞裔共創會聯合市議員黃敏儀辦公室共同主辦，並有十餘個社團及數十家商家與個人參與支持，整體規模較往年進一步擴大。他介紹，活動現場將設置舞台區、民眾互動區、非遺展示區及商家產品銷售區四大主題區域，規畫約30個攤位，集中展出300餘件非物質文化遺產精品，並安排戲曲、舞蹈、歌曲及少兒節目等表演，同時設有多輪互動與禮品發放環節。

徐獻文指出，今年一大亮點為來自中國溫州的非遺作品「龍檔」，全長37米，由19節組成，融合竹雕、木雕與泥塑等工藝，呈現「八仙過海」、「嫦娥奔月」等傳統故事，歷時九個月製作完成，將於活動中亮相。

北美亞裔共創會主席黃晟表示，甌越文化源自浙江溫州、台州一帶，歷史悠久、底蘊深厚，在紐約舉辦文化節有助於促進多元文化交流與融合。他補充，法拉盛已成為華人重要聚居地，透過文化節不僅能傳承傳統文化，也有助於提升社區影響力並帶動本地經濟，呼籲各界共同參與支持。

主辦方宣布，文化節將於5月3日(周日)在法拉盛三福(Sanford)大道，即郵局對面舉行，活動將於當日上午10時至晚上6時30分舉行，中午12時舉行開幕儀式。主辦單位並邀請市民屆時到場參與，親身感受甌越文化魅力，共同見證活動舉行。

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