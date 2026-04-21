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南布碌崙辦紐約花朝節 花神走秀吸睛

記者胡聲橋╱紐約報導
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第五屆紐約花朝節南布碌崙舉行。圖為12花神走秀中的水仙花神。(記者胡聲橋╱攝影)
第五屆紐約花朝節南布碌崙舉行。圖為12花神走秀中的水仙花神。(記者胡聲橋╱攝影)

由國際文化交流中心(ICEC)主辦的第五屆紐約花朝節於近日，在南布碌崙(布魯克林)的愛立信公園(Leif Ericson Park)隆重登場。今年的花朝節包括12花神走秀、國風文藝表演以及投壺和漢服體驗等諸多活動，吸引了眾多華社居民參與。

活動當天雖然仍有些春寒料峭，但天氣清朗，一片春意盎然，是春遊的好日子。當天活動最引人注目的是「12花神走秀」。12名花神各自代表中華文化每年12個月最具代表性的花卉。11名女花神和一名男花神身著精心設計的漢服，搭配精巧的道具，向觀眾展示中華民族代表性花卉和漢服的魅力。

ICEC負責人澄雙表示，根據民間傳統，花朝節是百花的生日，是人們踏青賞花，飲酒賦詩，為百花慶生的日子，也是穿漢服春遊或者和朋友歡聚的日子。現在他們在紐約舉辦花朝節，不僅是為了慶祝百花盛開的春季，更是「為了傳承中華文化，弘揚中華文化的美學，這對華人在美國的生活很重要，對文化自信更重要」。

當天的活動除了「12花神走秀」外，還包括由歌曲和舞蹈組成的國風文藝表演、非遺文化體驗「漆扇」、漢服體驗以及投壺、踢毽子、猜燈謎和串珠子等小遊戲。澄雙說，「漆扇」是先將漆顏料浮在水面，然後將白扇面浸入水面染色，形成的扇面花紋自然而獨特。投壺、踢毽和猜燈謎是中國古代流行的遊戲，後兩者更是風行到如今。漢服體驗讓民眾試穿各種各樣的漢服，領略漢服的魅力。

州眾議員鄭永佳也參加了這次活動，他在致辭中說，在百花開放的春季穿上傳統漢服，領略中華文化，這就是紐約花朝節的意義所在。他說今年的花朝節已經是第五屆了，他希望花朝節以後繼續辦下去，愈辦愈好。鄭永佳還為活動主辦方和主要參與人員頒了獎。

這次活動的協辦方包括繁榮布碌崙協會(BBA)、州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳和市議員莊文怡辦公室，以及Holly Foundation等。

第五屆紐約花朝節南布碌崙舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第五屆紐約花朝節南布碌崙舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

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