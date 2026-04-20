布碌崙2026區情咨文 推出全新移民資源平台

在布碌崙博物館舉辦的區情咨文主題為「條條大路通布碌崙」(All roads lead to Brooklyn)，吸引數百位民眾、社區人士與民代到場。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林 )區長雷諾索(Antonio Reynoso)近日發表2026年度區情咨文，全面回顧過去四年任期內的重大施政成果，並宣布多項新計畫。他著重回顧任期內3000萬元的住房經費、7600萬元的學校建設資金，以及4500萬元的孕產婦醫療補助，並宣布啟動布碌崙首個以長期、公平發展為目標的綜合計畫。

在布碌崙博物館舉辦的區情咨文主題為「條條大路通布碌崙」(All roads lead to Brooklyn)，邀請多位民代與社區人士，紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James)與市主計長李文(Mark Levine)皆出席並致詞。而在雷諾索的報告中，他針對住房、教育、交通與移民 政策等面向說明施政成果。

住房可負擔性是雷諾索施政的核心議題之一，他指出，布碌崙約七成居民與他本人一樣都是租客，於是其辦公室已撥出逾3000萬元資本經費用於住房建設，並核准超過1萬2000個可負擔住宅單位。雷諾索亦與市議員哈德森(Crystal Hudson)合作推動「租戶搬遷法」(Tenant Relocation Act)，為遭強制遷移的租戶提供直接財政援助。此外，其辦公室推出「神聖居所」(Divine Dwellings)計畫，與宗教機構合作，在其名下土地上興建可負擔住宅，開創公私協力的新模式。

在教育領域，雷諾索表示，其任內共向學校投入逾7600萬元以改善建築設施及更新教學科技設備。他也在報告中強烈反對對關閉四所兒童托育中心的決定。而交通基礎建設方面，雷諾索提及「布碌崙-皇后區跨行政區快線」(IBX)一案，並指出其與大都會運輸署(MTA)合作重新規畫布碌崙巴士網絡，致力增設公車專用道、提升班次密度與可靠性，讓居民無需仰賴私家車亦能便捷出行。

針對聯邦政府近期對移民社區的強硬行動，雷諾索則是語氣強烈，點名批評川普政府的排外主義與製造恐慌的手段。他表示，其辦公室設立的「衛星庇護申請援助中心」已協助6000名尋求庇護者取得工作許可，並持續為海地裔居民的臨時保護身分提供支援。雷諾索亦宣布推出全新的「我城我家園」(Our City, Our Sanctuary)數位資源平台，整合移民權益資訊、法律援助管道及舉報不當行為的途徑，同時在全區各地舉辦「認識你的權利」及聯邦移民暨海關執法局(ICE)意識培訓工作坊。

最後，他以布碌崙的多元精神作結，重申這片土地歡迎每一個人，無論族裔、背景或身分，「布碌崙是屬於所有人的家」。

市主計長李文(Mark Levine)出席區情咨文並致詞。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)發表2026年度區情咨文，全面回顧過去四年任期內的重大施政成果，並宣布多項新計畫。(記者馬璿／攝影)