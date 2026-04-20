紐約乍暖還寒 21日凌晨重回冰點以下

紐約在經歷過一輪異常炎熱天氣後，本周將出現劇烈降溫，並伴有降雨和大風，周邊郊區最低氣溫或降至冰點以下。未來兩周內，紐約氣溫將持續在較低水平，市民不能放鬆保暖意識。(記者許君達╱攝影)

在經歷了炎熱如夏的一周後，紐約地區將在本周迎來一次劇烈降溫，部分郊區地帶最低氣溫或逼近冰點。

據報導，一股強勁冷鋒系統從19日開始席捲東北和中大西洋地區，帶來較強的降雨和降溫。根據國家氣象服務局(NWS)的天氣預報，曼哈頓中央公園在20日(周一)將有40%的概率出現大雨，當日夜間至次日凌晨時段的最低氣溫將達到華氏35度，僅略高於冰點(華氏32度)，並伴有強風，瞬時最大風力可達每小時21哩。本周後半段，天氣將轉為晴朗或多雲，白天最高氣溫從華氏55度逐漸上升至23日(周四)的71度。

與此同時，NWS針對紐約市 周邊郊區發布了不同級別的冰凍預報。其中，長島 納蘇郡和新澤西中部海岸地帶屬於「冰凍觀察」(Freeze Watch)範圍，而長島蘇福克郡、紐約州 哈德遜河谷地區、新澤西西北部內陸地區以及康州南部海岸地帶則屬於程度更加強烈的「冰凍預警」(Freeze Warning)範圍，預警將從21日(周二)零時延續至早9時。根據NWS的標準，被發布「冰凍觀察」和「冰凍預警」的地區會出現低於華氏32度的氣溫，且持續至少數小時，居民應及時採取措施，保護室外的植物、動物、水管等財產。

在本次降溫前，紐約地區剛剛經歷過一輪異常高溫天氣。在前一周，紐約市最高氣溫曾接近華氏90度，其中曼哈頓中央公園的溫度達到了同時期的歷史最高紀錄。

另據遠期天氣預報，紐約市的氣溫在未來兩周內將保持在較低水平，平均最高氣溫低於華氏60度，最低氣溫則將維持在華氏45至48度之間。