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華女當街被ICE逮捕 救援大費周章 專業人士：華社需建立互助網

記者許君達╱紐約報導
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名為Junyuan的中國女留學生4月10日在澤西市被ICE當街逮捕，但由於當地華...
名為Junyuan的中國女留學生4月10日在澤西市被ICE當街逮捕，但由於當地華人社群缺乏組織性，維權團體經過一番大費周章的努力才確認其身分並通知到了家屬。圖為維權組織在社群平台上發布的尋人監控影像。(取自Instagram帳號sol.jerseycity)

一名來自中國的留學生本月早些時候在新州澤西市(Jersey City)遭聯邦移民與海關執法局(ICE)特工當街逮捕，被捕時身邊沒有任何親友第一時間得到消息。維權團體經過長達數日的尋人，終於確認了她的身分並聯繫到家屬和律師。專業人士表示，華人社區的相關幫扶與救助力量單薄，在當前的移民執法力度下，有必要建立起更強力的社區互助網絡。

據瞭解，被捕女生名字的英文拼寫為Junyuan，4月10日在澤西市的人行道上獨自步行時被ICE人員帶走，現仍被關押在位於新州紐瓦克市的移民拘留設施Delaney hall內。她的被捕原因及案件進展則根據律師的要求，未予公開。據參與救助的美國民主社會主義者(DSA)聯盟澤西市行動者張麻子(化名)介紹，Junyuan的救助過程頗為周折，且體現了當前各地華人社區缺乏自組織性、互助人際網絡單薄的普遍性問題。

張麻子表示，在Junyuan被捕當日，與DSA合作的當地市議員和州議員便收到選民報告，稱一名亞裔面孔的年輕女性遭遇ICE逮捕，民代隨即將情況反饋給包括DSA在內的行動組織，尋求幫助尋人。與華人社區相比，當地的西語裔社區早在川普政府上台前便在與ICE的互動實踐中積累了豐富的經驗，並建立起了完善的社區互助渠道。一些強中心化的機構在社區內擁有完善的情報網絡，一旦有ICE人員出現，資訊很快便會傳遞到整個社區；而如果有人被捕，他們的親屬或友人也會立即將被捕者的身分訊息報告給維權組織，並由他們及時聘請律師維權。

然而，澤西市雖然擁有大量華裔人口，但多為新移民，社區組織性很差。在Junyuan被捕後，傳統的尋人救助方式幾乎全部無法起效。DSA與當地另一個主要的移民救助組織SOL首先通過合作者資源拿到了Junyuan被捕時的監控影像，然後通過廣泛撒網的笨辦法，在包括小紅書、微信等各大平台發布影像及尋人啟事，最終聯繫到被捕者的朋友，然後再通過她的社交網絡確認了其身分訊息和親屬聯繫方式。截至發稿前，救助組織已幫助Junyuan安排了律師。

紐約移民律師陳闖創說，國土安全部新任部長在最新的一次受訪時提到，他的任務是在「未來六個月內不要讓該部門繼續每天上新聞頭條」。這意味著，ICE在換帥後仍將延續執法力度，只是會改用社會影響更小的方式「悄悄地抓人」。而數據也顯示，與2025年以前相比，當前亞裔被捕的人數增加了四倍。

張麻子表示，ICE在紐約和新澤西地區通常有明確的逮捕目標，當街濫捕的情況並不多見。陳闖創則表示，目前身背有效遞解令(包括A10卡持有者)和刑事紀錄的移民被捕風險最高，其他人尚無需過分擔憂。

張麻子認為，在當前的移民執法環境下，屬於敏感或高風險身分的華人出行時最好提前做好應急計畫，以便一旦自己失聯，身邊的親友能知道該去通知誰；而當事人最好也記住一個最可靠的聯絡人電話號碼，因為在被送入移民拘留所後，通常會被允許給外界打一個緊急聯絡電話。而作為合法移民，也要隨身攜帶身分證明文件。

此外，張麻子還建議華人社區也參照西語裔社區的經驗，盡快建立起互助網絡。在皇后區新成立的移民維權機構亞裔民權聯合會(Asian Civil Rights Alliance)負責人Suky Zhang介紹，該機構除了目前正在做的「瞭解你的權利」社區教育項目外，還計畫開展一個類似西語裔社群的會員互助計畫，希望鼓勵初來乍到、無親無故的華人新移民加入計畫，將自己的身份信息和緊急聯繫方式分享給組織，以備不測。

亞裔 新州 華人

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