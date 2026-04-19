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選戰升溫 皇后區2參選人募款超越布碌崙區長

記者高雲兒╱紐約報導
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來自皇后區的州眾議員瓦爾德茲與市議員元在熙，在最新一輪募款中均超越布碌崙區長雷諾...
來自皇后區的州眾議員瓦爾德茲與市議員元在熙，在最新一輪募款中均超越布碌崙區長雷諾索(圖中所示)。(取自布碌崙區長辦公室官網)

紐約第七國會選區選戰持續升溫，最新財務申報顯示，來自皇后區的州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)與市議員元在熙(Julie Won)，在最新一輪募款中均超越布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)，為爭奪接替資深國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)席位的選戰增添變數。

根據數據，自今年初至3月底，瓦爾德茲共籌得75萬1680元，元在熙募得64萬4604元，均高於雷諾索自去年12月以來累計的63萬67元。其中，雷諾索在今年1月至3月期間募得31萬2526元，略遜於兩位皇后區對手。

不過，在整體資金實力方面，雷諾索仍暫時領先，其帳上現金約為49萬6000元，為目前參選人中最多；元在熙與瓦爾德茲則分別持有約49萬與47萬8000元，差距相當接近，顯示三方競爭激烈。

瓦爾德茲競選團隊強調，募款中約41%來自小額個人捐款，反映基層動員能力。她表示，小額捐款者不僅持續提供資金，也會投入志願服務並帶動更多支持者，形容競選正逐步形成「草根動員」。團隊指出，目前已有超過1000名志工參與，並已在選區展開大規模入戶拜訪。

分析認為，瓦爾德茲作為民主社會主義者(DSA)成員，受惠於近年紐約進步派勢力崛起所帶動的動能，吸引大量志工與小額捐款支持。

雷諾索方面則主打資源與背書優勢，包括近期獲得工會1999SEIU支持。他的競選團隊表示，憑藉較高的帳上資金與多元支持基礎，有能力在布碌崙與皇后區同時展開宣傳，強調他過去在勞工與社區議題上的政績。

另一方面，元在熙的募款表現亦顯示他在選戰中的存在感逐步提升。她表示，參選目標是推動一個能從出生到退休照顧民眾的制度，並強調其支持者多來自需要政策支持的群體。

第七國會選區橫跨皇后區與布碌崙，選民結構多元且進步派比例較高，原先被視為民主社會主義與傳統進步派之爭的選局，隨著元在熙募款能力浮現，逐漸轉為三方競爭格局。

目前，各候選人亦依據自身優勢進行布局，瓦爾德茲主攻如瑞吉屋(Ridgewood)等進步派支持較強地區，元在熙則著重動員長島市(Long Island City)等地的亞裔與非DSA進步選民；雷諾索則依託布碌崙基礎，並積極拓展在皇后區的知名度。

隨著選戰推進，募款能力與基層動員將持續成為影響選情的關鍵因素，皇后區與布碌崙之間的票源分布，也將左右最終勝負。

元在熙著重動員長島市等地的亞裔與非DSA進步選民。(取自市議會官網)
元在熙著重動員長島市等地的亞裔與非DSA進步選民。(取自市議會官網)

瓦爾德茲主攻如瑞吉屋等進步派支持較強地區。(取自其競選官網)
瓦爾德茲主攻如瑞吉屋等進步派支持較強地區。(取自其競選官網)

布魯克林 眾議員 布碌崙

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