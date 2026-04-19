我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

李榮恩角逐州參議員 競選辦公室開幕

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現任第65選區州眾議員李榮恩18日在下東城蘇域柏公園舉行競選活動，宣布其州參議員...
現任第65選區州眾議員李榮恩18日在下東城蘇域柏公園舉行競選活動，宣布其州參議員競選辦公室開幕。(記者范航瑜╱攝影)

正在競選州參議員第27選區的現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)，18日在曼哈頓下東城蘇域柏公園(Seward Park)宣布競選辦公室開幕。代表曼哈頓華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)、現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員高步邇(Gale Brewer)等人出席支持。

李榮恩此次競逐第27選區州參議員席位，接替已宣布退休的現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)。她表示，雖然參選意味著必須放棄現有的州眾議員席位，但她相信升任州參議員後，將獲得更多資源與人手，能為社區做更多事。

馬泰在致辭中回顧了李榮恩的從政歷程，指她早年首次參選落敗後並未放棄，仍持續深耕社區，「有些人輸了之後就走了，但她沒有。她繼續在公屋、補貼房及各個社區服務」。他特別提到李榮恩在新冠疫情最嚴峻時期，力排眾議，成功為公屋居民爭取到4億元州府撥款，直言「當時沒有人相信這件事能成，但她從未放棄」。他也指李榮恩曾堅決反對在華埠設立監獄，以及抵制不當選址的遊民所，認為她是社區最可靠的守護者。

卡范納當日亦出席集會，對李榮恩大力讚揚。他追溯李榮恩尚未擔任公職時，便已挺身阻止一處污染地塊危害社區兒童，形容她「沒有頭銜、沒有辦公室，但有使命、有遠見、有韌勁」。他表示，見證李榮恩在任期間於住房、環境安全等議題上的努力，令他深信她是接任參議員的最佳人選。

此外，高步邇亦到場支持，形容李榮恩辦事嚴謹細心，並笑言州眾議長希士提(Carl Heastie)收到的電郵中，來自李榮恩的數量居全美民選官員之冠，且每封皆言之有物、有的放矢。

集會尾聲，李榮恩透露最新內部民調顯示她以兩位數領先對手，她呼籲支持者挨家挨戶敲門拉票，讓更多街坊了解她的施政理念。她說，目前仍有大量游離票尚待爭取，必須持續衝刺，「我有信心，只要大家齊心，6月23日一定能贏。」

現任第65選區州眾議員李榮恩18日在下東城蘇域柏公園舉行競選活動，宣布競選辦公室...
現任第65選區州眾議員李榮恩18日在下東城蘇域柏公園舉行競選活動，宣布競選辦公室開幕，現場吸引多位民選官員及地區支持者出席。(記者范航瑜╱攝影)

參議員 華埠 眾議員

上一則

中國駐紐約總領事館抵費開展領事服務進社區

下一則

選戰升溫 皇后區2參選人募款超越布碌崙區長
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

州參議員初選 李榮恩連署領先牛毓琳

州參議員初選 李榮恩連署領先牛毓琳
李榮恩角逐華埠州參議員 獲多個社區團體背書

李榮恩角逐華埠州參議員 獲多個社區團體背書
詹瑪麗走訪華埠 批監獄施工擾民

詹瑪麗走訪華埠 批監獄施工擾民
蘇麗絲宣布競選聯邦眾議員

蘇麗絲宣布競選聯邦眾議員

熱門新聞

據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
皇后區陽邊(Sunnyside)一項可負擔住房抽籤計畫即日啟動，共146套住房供民眾申請。(取自NYC Housing Connect)

西皇后區平價屋開抽 146套供申請 月租545元起入住

2026-04-13 13:20
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49
圖為曼達尼在布朗士拜訪一家超市。(路透)

曼達尼推「市營雜貨店」解糧食負擔危機 目標5區各開1家

2026-04-14 07:16

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆