李榮恩角逐州參議員 競選辦公室開幕

現任第65選區州眾議員李榮恩18日在下東城蘇域柏公園舉行競選活動，宣布其州參議員競選辦公室開幕。(記者范航瑜╱攝影)

正在競選州參議員 第27選區的現任州眾議員 李榮恩(Grace Lee)，18日在曼哈頓下東城蘇域柏公園(Seward Park)宣布競選辦公室開幕。代表曼哈頓華埠 的市議員馬泰(Christopher Marte)、現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員高步邇(Gale Brewer)等人出席支持。

李榮恩此次競逐第27選區州參議員席位，接替已宣布退休的現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)。她表示，雖然參選意味著必須放棄現有的州眾議員席位，但她相信升任州參議員後，將獲得更多資源與人手，能為社區做更多事。

馬泰在致辭中回顧了李榮恩的從政歷程，指她早年首次參選落敗後並未放棄，仍持續深耕社區，「有些人輸了之後就走了，但她沒有。她繼續在公屋、補貼房及各個社區服務」。他特別提到李榮恩在新冠疫情最嚴峻時期，力排眾議，成功為公屋居民爭取到4億元州府撥款，直言「當時沒有人相信這件事能成，但她從未放棄」。他也指李榮恩曾堅決反對在華埠設立監獄，以及抵制不當選址的遊民所，認為她是社區最可靠的守護者。

卡范納當日亦出席集會，對李榮恩大力讚揚。他追溯李榮恩尚未擔任公職時，便已挺身阻止一處污染地塊危害社區兒童，形容她「沒有頭銜、沒有辦公室，但有使命、有遠見、有韌勁」。他表示，見證李榮恩在任期間於住房、環境安全等議題上的努力，令他深信她是接任參議員的最佳人選。

此外，高步邇亦到場支持，形容李榮恩辦事嚴謹細心，並笑言州眾議長希士提(Carl Heastie)收到的電郵中，來自李榮恩的數量居全美民選官員之冠，且每封皆言之有物、有的放矢。

集會尾聲，李榮恩透露最新內部民調顯示她以兩位數領先對手，她呼籲支持者挨家挨戶敲門拉票，讓更多街坊了解她的施政理念。她說，目前仍有大量游離票尚待爭取，必須持續衝刺，「我有信心，只要大家齊心，6月23日一定能贏。」