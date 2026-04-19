我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

貝瑞吉11層大樓計畫 憂衝擊交通居民反彈

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙貝瑞吉一項擬興建11層樓綜合用途大樓的開發案，近日引發居民強烈反彈。(擷取...
布碌崙貝瑞吉一項擬興建11層樓綜合用途大樓的開發案，近日引發居民強烈反彈。(擷取自谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)一項擬興建11層樓綜合用途大樓的開發案，近日引發居民強烈反彈。多位民眾在公聽會上批評建案規模過大，憂心將衝擊交通、加劇水患，並改變社區原有風貌，直言這將是「貝瑞吉走向終結的開始。」

該案位於布碌崙5大道9305號，現址為Staples辦公用品店及停車場。在第十社區委員會與土地使用委員會日前舉行的會議中，居民首度聽取建案內容。

根據開發商BWH Group管理合夥人格林什泰因(Daniel Grinshteyn)說明，他們計畫興建11層大樓，共292戶住宅，其中88戶為可負擔住房；地面層商業空間擬設超市，地下規畫75個停車位；格林什泰因表示，該地段開發密度不足，新建案將為社區帶來更多活力與人潮，認為將創造更多可能性。

然而，多數與會居民並不認同。反對者指出，貝瑞吉近年屢受暴雨侵襲，2022年颶風厄爾(Hurricane Earl)期間，周邊住家與商家即曾嚴重淹水，若再增建大型住宅，恐使排水與基礎設施承受更大壓力；交通問題同樣成為焦點，居民表示，5大道平日已經壅塞，尤其維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)施工期間車流更為嚴重，加上道路狹窄，未來車輛頻繁進出地下停車場，勢必使交通惡化。

居民克魯茲(Doris Cruz)指出，該處設有公車路線，旁邊緊鄰消防局，4大道與5大道又在漢密爾頓堡三角區(Fort Hamilton Triangle)交會，指新增車流恐怕會造成災難性後果。

面對批評，格林什泰因回應表示，自己在布碌崙南區長大，至今仍常到貝瑞吉，認為居民無須擔心社區變質，「這裡不會變成威廉斯堡(Williamsburg)，也不會有大量曼哈頓居民搬來。這只是單一地段重新分區，計畫可行。」

市議員桑托索(Kayla Santosuosso)表示，該街區曾是她居住及經營生意之處，因此高度關注此案發展。她指出，辦公室正蒐集居民意見，未來將就社區最在意的問題與開發商協商。她亦表示，支持居民對建案規模、交通研究及環境審查的訴求，也將努力讓開發案在兼顧社區利益與未來發展間取得平衡。

第十社區委員會的下一場討論會議將於5月7日(周四)舉行，公開聽證會則預定5月18日(周一)在貝瑞吉中心(Bay Ridge Center)舉行。

布碌崙 布魯克林

上一則

中國駐紐約總領事館抵費開展領事服務進社區

下一則

選戰升溫 皇后區2參選人募款超越布碌崙區長
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

鄰近捷運站 康柯德在海岸巡防隊基地舊址建940戶住宅

鄰近捷運站 康柯德在海岸巡防隊基地舊址建940戶住宅
爾灣高球場地目變更通過 環評至少1年

爾灣高球場地目變更通過 環評至少1年
210億陽邊建屋案透明度遭質疑 社區關注資金與可負擔性

210億陽邊建屋案透明度遭質疑 社區關注資金與可負擔性
紐約客談／緩解遊民所建案衝突 唯有溝通

紐約客談／緩解遊民所建案衝突 唯有溝通

熱門新聞

據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
皇后區陽邊(Sunnyside)一項可負擔住房抽籤計畫即日啟動，共146套住房供民眾申請。(取自NYC Housing Connect)

西皇后區平價屋開抽 146套供申請 月租545元起入住

2026-04-13 13:20
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49
圖為曼達尼在布朗士拜訪一家超市。(路透)

曼達尼推「市營雜貨店」解糧食負擔危機 目標5區各開1家

2026-04-14 07:16

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆