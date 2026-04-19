貝瑞吉11層大樓計畫 憂衝擊交通居民反彈

布碌崙貝瑞吉一項擬興建11層樓綜合用途大樓的開發案，近日引發居民強烈反彈。(擷取自谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉(Bay Ridge)一項擬興建11層樓綜合用途大樓的開發案，近日引發居民強烈反彈。多位民眾在公聽會上批評建案規模過大，憂心將衝擊交通、加劇水患，並改變社區原有風貌，直言這將是「貝瑞吉走向終結的開始。」

該案位於布碌崙5大道9305號，現址為Staples辦公用品店及停車場。在第十社區委員會與土地使用委員會日前舉行的會議中，居民首度聽取建案內容。

根據開發商BWH Group管理合夥人格林什泰因(Daniel Grinshteyn)說明，他們計畫興建11層大樓，共292戶住宅，其中88戶為可負擔住房；地面層商業空間擬設超市，地下規畫75個停車位；格林什泰因表示，該地段開發密度不足，新建案將為社區帶來更多活力與人潮，認為將創造更多可能性。

然而，多數與會居民並不認同。反對者指出，貝瑞吉近年屢受暴雨侵襲，2022年颶風厄爾(Hurricane Earl)期間，周邊住家與商家即曾嚴重淹水，若再增建大型住宅，恐使排水與基礎設施承受更大壓力；交通問題同樣成為焦點，居民表示，5大道平日已經壅塞，尤其維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)施工期間車流更為嚴重，加上道路狹窄，未來車輛頻繁進出地下停車場，勢必使交通惡化。

居民克魯茲(Doris Cruz)指出，該處設有公車路線，旁邊緊鄰消防局，4大道與5大道又在漢密爾頓堡三角區(Fort Hamilton Triangle)交會，指新增車流恐怕會造成災難性後果。

面對批評，格林什泰因回應表示，自己在布碌崙南區長大，至今仍常到貝瑞吉，認為居民無須擔心社區變質，「這裡不會變成威廉斯堡(Williamsburg)，也不會有大量曼哈頓居民搬來。這只是單一地段重新分區，計畫可行。」

市議員桑托索(Kayla Santosuosso)表示，該街區曾是她居住及經營生意之處，因此高度關注此案發展。她指出，辦公室正蒐集居民意見，未來將就社區最在意的問題與開發商協商。她亦表示，支持居民對建案規模、交通研究及環境審查的訴求，也將努力讓開發案在兼顧社區利益與未來發展間取得平衡。

第十社區委員會的下一場討論會議將於5月7日(周四)舉行，公開聽證會則預定5月18日(周一)在貝瑞吉中心(Bay Ridge Center)舉行。