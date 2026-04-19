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華埠兒童中心4╱29麻將籌款 表彰葉艷華

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠兒童中心舉辦麻將籌款活動，表彰創辦人葉艷華深耕社區逾半世紀。(華埠兒童中心提...
華埠兒童中心舉辦麻將籌款活動，表彰創辦人葉艷華深耕社區逾半世紀。(華埠兒童中心提供)

華埠兒童中心(A Place for Kids)將於29日(周三)晚在曼哈頓華埠舉辦麻將籌款活動，並表彰創辦人葉艷華(Eileen Yip)，回顧她自上世紀70年代以來為華人移民家庭兒童提供服務的貢獻；根據主辦方資料，該活動將於29日晚6時至9時，在華埠東百老匯舉行，活動以麻將為主題，旨在匯集社區力量，支持機構持續推動兒童與家庭服務。

此次活動的表彰對象為葉艷華，她於1971年創立Asian Children's Underground，後於1986年發展為現今的華埠兒童中心；早期項目主要針對華埠移民家庭需求，提供暑期全日制課程，協助在製衣業等行業工作的家長照顧子女，填補社區兒童照護資源不足的空缺。

機構最初在教堂地下室以志工理念運作，隨後逐步發展為由紐約州兒童與家庭服務辦公室及衛生部門核准、並獲州教育廳董事會授予永久特許的社區教育中心。

2007年起，中心進駐2號小學，地址位於Henry街122號，提供課後與暑期全日制課程；2016年曾設立34小學分點，後因經費問題於2024年結束；自2024年10月起新增184小學據點，地址為Cherry街327號，持續服務下城社區家庭。

主辦方並提供查詢方式，民眾可聯絡執行總監陳惠玲(Minerva Chin)，電郵[email protected]瞭解詳情，或瀏覽www.aplaceforkidsny.org/news。

移民 華埠 華人

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