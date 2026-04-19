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市警整頓法拉盛人行道 攤販隔日原地復活

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約市警109分局17日在法拉盛市中心展開人行道整頓行動，針對違規攤販與沿街堆置...
紐約市警109分局17日在法拉盛市中心展開人行道整頓行動，針對違規攤販與沿街堆置雜物進行集中清理。(記者衛伯承╱攝影)

紐約市警109分局17日在法拉盛市中心展開人行道整頓行動，針對違規攤販與沿街堆置雜物進行集中清理，令現場恢復通暢。不過，18日攤販即陸續返回原地擺攤，人行道再度出現擁擠情況。

17日，警方在社交平台發布的對比畫面顯示，整頓前人行道被攤位、紙箱與人群擠滿，部分路段幾乎難以通行，行人需繞行或穿插前進；整頓當日執法人員到場後，對無證攤販進行取締，並配合清運作業，將沿街堆放的紙箱、貨物及雜物裝車運走，人行空間隨即騰出，現場秩序明顯改善。

然而18日中午起，部分攤販已開始回流，在原有路段重新擺放商品，吸引人潮聚集，部分地段再次出現擁擠情況。有民眾表示，清理後不到一天即恢復原狀，「等於沒有清」，也有人指出類似情況過去已多次出現，「都是清完又回來」，顯示問題難以透過單次執法徹底改善。

有在地商家反映，人行道長期被攤販占用，不僅影響通行，也影響店面進出與營業環境；但亦有民眾認為，部分攤販依賴此維生，若缺乏配套措施，單純驅離難以持久。現場觀察顯示，攤販回流後，部分原先清空的路段很快再次被占據，與前一日整頓後的狀態形成鮮明對比。

109分局新任局長喬杜里(Karam Chowdhury)在最近的警民會上亦表示，法拉盛市中心非法擺攤為居民反映較多的問題之一，警方將透過社區反饋掌握情況並進行執法。

另一方面，市議會去年12月通過擬擴大街頭食品與商品攤販執照名額的提案，希望透過增加合法經營管道減少無證擺攤；不過，代表法拉盛的市議員黃敏儀當時投下反對票，認為該提案難以回應當地實際情況。

18日攤販即陸續返回原地擺攤，人行道再度出現擁擠情況。(記者高雲兒╱攝影)
18日攤販即陸續返回原地擺攤，人行道再度出現擁擠情況。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警109分局17日在法拉盛市中心展開人行道整頓行動，針對違規攤販與沿街堆置...
紐約市警109分局17日在法拉盛市中心展開人行道整頓行動，針對違規攤販與沿街堆置雜物進行集中清理。(記者衛伯承╱攝影)

紐約市警109分局17日在法拉盛市中心展開人行道整頓行動，針對違規攤販與沿街堆置...
紐約市警109分局17日在法拉盛市中心展開人行道整頓行動，針對違規攤販與沿街堆置雜物進行集中清理。(記者衛伯承╱攝影)

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