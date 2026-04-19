法拉盛縱火案延燒 聯邦與地方爆移民執法爭議

美國國土安全部指稱紐約市拒絕配合移交法拉盛致命縱火案嫌犯，引發關注。圖為嫌犯阿馬迪特拉(右二)此前被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

美國國土安全部(DHS)指稱紐約市 拒絕配合移交法拉盛 致命縱火案嫌犯，可能導致他被釋放回社區，對公共安全構成威脅。但本地執法消息人士明確反駁，強調該嫌犯目前仍在法院命令下無保羈押，「不會被釋放」。這起造成四死七傷的縱火案，因聯邦與地方在移民執法上的分歧，再度引發關注。

38歲馬斯佩斯居民阿馬迪特拉(Roman Ceron Amatitla)被控於3月16日在皇后區 艾利大道一棟三層住宅內縱火，造成四人死亡、七人受傷，死者包括一名三歲幼童。刑事文件顯示，嫌犯供稱當天因與同事發生衝突並遭解僱，為發洩情緒而隨機縱火，與受害建築及住戶並無關聯；檢方補充，嫌犯當天多次進出建築，最終點燃紙張丟向樓梯間垃圾引發火勢，並未離開現場，反而在附近飲酒觀看火災過程。

阿馬迪特拉目前面臨八項二級謀殺、一級縱火及多項襲擊等罪名，已於9日在皇后區刑事法院過堂，對所有指控表示不認罪。

案件發生後，美國移民與海關執法局(ICE)已於14日向市懲教局(NYCDOC)提出羈押通知，要求在嫌犯符合釋放條件時將他移交聯邦。但根據紐約市「庇護城市」政策，市府通常不配合此類請求，紐約市方面已回覆ICE，表示將拒絕配合。

國土安全部對此表達強烈不滿，DHS代理助理部長畢斯(Lauren Bis)表示，紐約的庇護政策「將政治置於公共安全之上」，並呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)與市長曼達尼(Zohran Mamdani)介入，確保該名嫌犯被移交聯邦。該部門同時引用數據稱，紐約市過去一年曾釋放近7000名遭ICE提出羈押要求的人員，其中部分涉及嚴重刑事案件。

不過，熟悉案件的執法消息人士對此說法不以為然，強調嫌犯目前被關押於雷克島(Rikers Island)，並在9日於皇后區刑事法院過堂時被法官下令無保羈押(remand without bail)，「他不會被釋放」，至少在下一次預定於5月12日(周二)的出庭前都將持續被拘押。有執法人員更直言，聯邦相關說法更像是「宣傳操作」。

市懲教局則回應表示，其對ICE羈押請求的處理須依據當地法律。根據紐約市行政法第9-131條，只有在ICE提供具法律依據的拘捕或遞解出境令，且當事人在過去五年內有符合條件的嚴重犯罪定罪時，市府才會通知或配合移交。