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華埠包厘街持刀搶名表 警方追緝男女兩嫌

記者劉梓祁╱紐約報導
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曼哈頓華埠包厘街兩嫌持刀搶走萬元名表，市警五分局尋男女兩名嫌犯。(NYPD提供)
曼哈頓華埠包厘街兩嫌持刀搶走萬元名表，市警五分局尋男女兩名嫌犯。(NYPD提供)

曼哈頓華埠毗鄰的下東城日前發生街頭搶劫案件，紐約市警(NYPD)表示兩名嫌犯在包厘街(Bowery)與史丹頓街(Stanton Street)一帶持刀威脅並搶走一名男子價值約1萬2000元的手表，目前仍在逃。

根據市警局通報，案件發生於3月22日(周日)凌晨約2時40分，一名33歲男性當時行經上述路段時，遭兩名不明人士接近，雙方隨即發生口角。期間兩嫌強行奪走受害者手表，當受害人試圖取回財物時，兩人亮出刀具加以威脅，隨後沿史丹頓街向東步行逃離現場。事件中無人受傷。

案發地點鄰近下東城與華埠交界，亦靠近羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)一帶。市警數據顯示，截至本月12日，五分局轄區內搶劫案件在近一個月內有14宗，與去年同期相同；但年初至今累計達43宗，較去年同期的40宗上升約7.5%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

曼哈頓華埠包厘街兩嫌持刀搶走萬元名表，市警五分局尋男女兩名嫌犯。(NYPD提供)
曼哈頓華埠包厘街兩嫌持刀搶走萬元名表，市警五分局尋男女兩名嫌犯。(NYPD提供)

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