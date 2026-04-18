租金委員會投票在即 租客聯盟喊「凍租」

數百名紐約市民16日齊聚集會，要求市長曼達尼(Zohran Mamdani)旗下的租金指導委員會(Rent Guidelines Board)對逾200萬戶租金管制住宅實施租金凍結，距離委員會5月7日的初步投票僅兩周。集會由全州住房聯盟「租客聯盟」(Tenant Bloc)主辦，成員涵蓋亞裔 社區組織CAAAV、社區安全公寓行動組織(CASA)、都會住房委員會(Met Council on Housing)等多個移民 租客團體。

前市長亞當斯 任內，租金指導委員會四年間累計調漲租金12%，同期業主利潤增長30%，驅逐案例則翻倍。集會組織者批評，業主不僅未將租金收入用於修繕，反而用於償債和購置新物業，令租客怨聲載道。與此同時，川普政府提出1兆5000億元國防預算，較前增加5000億元，所需資金來源包括削減糧食補助、住房援助、醫療及托育等社會福利項目，令低收入租客處境雪上加霜。

CAAAV組織主任沈悅欣(Alina Shen)指出，工薪階層與移民租客正同時面臨川普政府緊縮削支、因伊朗戰事引發的物價上漲，以及移民與海關執法局(ICE)加強執法行動的三重危機，租金凍結是抵禦流離失所與驅逐出境的最重要防線。「曼達尼的租金指導委員會今年6月的決定，將決定誰能留在紐約，租金凍結是底線，所有租約不應有任何加幅。」

出席集會的華埠青年領袖Shelby表示，自己家庭目前每月最大的支出就是租金，而業主過去四年利潤增長30%，卻口口聲聲說自己入不敷出。「為何要讓地產業左右年輕人的命運，並呼籲租金指導委員會善用租金管制的本義，穩定城市、讓市民留在家園」。

面對凍租呼聲，地產業態度強硬。紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)、紐約公寓協會(New York Apartment Association)及小業主組織等主要遊說團體，分別資助訴訟試圖推翻租金管制制度，部分業主表示，若凍租成真，將出售旗下物業，同時向州長霍楚(Kathy Hochul)施壓要求減稅。租金指導委員會5月7日的初步投票，將是今年租金去向的重要風向球，最終決定預計於6月作出。