我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

可負擔住房轉型論壇 4╱22歡迎參加

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠土地信託會推可負擔住房轉型，將辦論壇探討空置單位再利用。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠土地信託會推可負擔住房轉型，將辦論壇探討空置單位再利用。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠土地信託會(Chinatown CLT)、華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)及非營利住房政策組織「New York Housing Conference」將於22日(周三)舉辦可負擔住房論壇，聚焦空置酒店與辦公樓轉型為住宅等方案的可行性，並邀集州、市相關部門人士，收集社區長期關切的住房問題和通報最新政策。

主辦單位表示，該論壇將於22日下午2時至5時在華埠拉菲逸街(Lafayette St.)87號DCTV影院舉行，免費開放公眾參與，但建議提前報名。主辦方表示，論壇旨在搭建一個對話平台，針對新一屆市府上任後的住房政策方向，並探討具體且可操作的解決方案。

華埠土地信託會代表王鏑指出，隨著新市府提出增加住房密度與供應的政策目標，社區更關心的是「如何落實」。他表示，市府強調住房應讓更多人共享，但具體如何透過市房屋保護與開發局(HPD)等部門配合推動，仍有待說明。「我們希望他們能告訴我們，有哪些是可以立刻開始做的事情」。

他指出，華埠長期面臨可負擔住房供應不足的結構性問題。這背後的制度障礙與政策瓶頸，正是社區希望在論壇中釐清的重點。

華埠共同發展機構指出，疫情後留下的大量空置物業，也將成為此次論壇的核心議題之一；華埠及下城一帶過去曾有多間酒店被改作遊民收容設施，如今部分設施關閉後重新閒置；同時，辦公空間需求下降，也出現空置情況。是否可以透過政策支持，將這些空置酒店或辦公樓轉型為可負擔住房，以同時回應住房短缺與資源閒置問題。

論壇將邀請多個關鍵機構參與，包括美國建築師協會(AIA)、市房屋保護與發展局、州住房與社區重建處(HCR)及市城市規劃局(DCP)。討論內容將聚焦如何建立由社區主導的可負擔住房發展模式，並強化華埠住房供應機制。新任市房屋保護與發展局局長李維(Dina Levy)將出席。

華埠土地信託會推可負擔住房轉型，將辦論壇探討空置單位再利用。(主辦方提供)
華埠土地信託會推可負擔住房轉型，將辦論壇探討空置單位再利用。(主辦方提供)

華埠土地信託會推可負擔住房轉型，將辦論壇探討空置單位再利用。(主辦方提供)
華埠土地信託會推可負擔住房轉型，將辦論壇探討空置單位再利用。(主辦方提供)

華埠 曼哈頓

上一則

紐約幼獅青少年管弦樂團 6月13日林肯中心音樂會

下一則

租金委員會投票在即 租客聯盟喊「凍租」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

因應住房負擔沉重 紐約首創市府背書保險

因應住房負擔沉重 紐約首創市府背書保險
報告：可負擔住房配租流程拖累入住效率

報告：可負擔住房配租流程拖累入住效率
210億陽邊建屋案透明度遭質疑 社區關注資金與可負擔性

210億陽邊建屋案透明度遭質疑 社區關注資金與可負擔性
曼達尼住房政策 租客房東評價兩極

曼達尼住房政策 租客房東評價兩極

熱門新聞

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
皇后區陽邊(Sunnyside)一項可負擔住房抽籤計畫即日啟動，共146套住房供民眾申請。(取自NYC Housing Connect)

西皇后區平價屋開抽 146套供申請 月租545元起入住

2026-04-13 13:20
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半