可負擔住房轉型論壇 4╱22歡迎參加

華埠土地信託會推可負擔住房轉型，將辦論壇探討空置單位再利用。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 土地信託會(Chinatown CLT)、華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)及非營利住房政策組織「New York Housing Conference」將於22日(周三)舉辦可負擔住房論壇，聚焦空置酒店與辦公樓轉型為住宅等方案的可行性，並邀集州、市相關部門人士，收集社區長期關切的住房問題和通報最新政策。

主辦單位表示，該論壇將於22日下午2時至5時在華埠拉菲逸街(Lafayette St.)87號DCTV影院舉行，免費開放公眾參與，但建議提前報名。主辦方表示，論壇旨在搭建一個對話平台，針對新一屆市府上任後的住房政策方向，並探討具體且可操作的解決方案。

華埠土地信託會代表王鏑指出，隨著新市府提出增加住房密度與供應的政策目標，社區更關心的是「如何落實」。他表示，市府強調住房應讓更多人共享，但具體如何透過市房屋保護與開發局(HPD)等部門配合推動，仍有待說明。「我們希望他們能告訴我們，有哪些是可以立刻開始做的事情」。

他指出，華埠長期面臨可負擔住房供應不足的結構性問題。這背後的制度障礙與政策瓶頸，正是社區希望在論壇中釐清的重點。

華埠共同發展機構指出，疫情後留下的大量空置物業，也將成為此次論壇的核心議題之一；華埠及下城一帶過去曾有多間酒店被改作遊民收容設施，如今部分設施關閉後重新閒置；同時，辦公空間需求下降，也出現空置情況。是否可以透過政策支持，將這些空置酒店或辦公樓轉型為可負擔住房，以同時回應住房短缺與資源閒置問題。

論壇將邀請多個關鍵機構參與，包括美國建築師協會(AIA)、市房屋保護與發展局、州住房與社區重建處(HCR)及市城市規劃局(DCP)。討論內容將聚焦如何建立由社區主導的可負擔住房發展模式，並強化華埠住房供應機制。新任市房屋保護與發展局局長李維(Dina Levy)將出席。

華埠土地信託會推可負擔住房轉型，將辦論壇探討空置單位再利用。(主辦方提供)