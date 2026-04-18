進駐圖書館 皇后區長推「流動辦公」服務民眾

皇后區區長理查茲宣布，區長辦公室選民服務部門將於今春在皇后區公共圖書館多個分館推出「流動辦公時間」。圖為理查茲日前在一場活動上致詞。(記者戴慈慧／攝影)

為強化基層服務、將政府資源帶入社區，皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)宣布，區長辦公室選民服務部門將於今春在皇后區公共圖書館多個分館推出「流動辦公時間」(mobile office hours)系列，每兩周舉行一次，方便民眾就近獲得協助。

該系列活動將於20日(周一)在阿弗恩圖書館分館(Arverne Library)啟動，地址為海灘54街(Beach 54th Street)3-12號。之後各場次均安排在周一中午12時至下午2時，地點輪流設於不同社區的圖書館分館。

活動期間，區長辦公室選民服務團隊將進駐現場，為居民提供多元協助，包括回應生活與市政相關問題、提供區長辦公室可動用的資源，或依需求協助聯繫市府與州府相關部門。無論是住房、社會福利、公共安全或其他民生議題，民眾皆可現場諮詢。

理查茲表示，服務皇后區居民的關鍵在於「走入社區、貼近民眾」。他指出，不同社區在資源取得上仍存在差異，透過流動辦公時間，能確保無論郵遞區號或社經背景，居民都能更容易接觸政府服務，「我們的辦公室始終為民眾敞開，如果您需要幫助，或希望與團隊面對面交流，歡迎參加這些活動」。

根據安排，後續場次包括：5月4日於洛克威海灘的半島圖書館(Peninsula Library)、5月18日於森林小丘圖書館(Forest Hills Library)、6月1日於秋園圖書館(Kew Gardens Hills Library）、6月15日於布萊爾伍德圖書館(Briarwood Library)，以及6月29日於貝賽的溫莎公園圖書館(Windsor Park Library)。

主辦方表示，活動採開放形式，民眾無需事先登記即可參加，但建議提前在線預約，以便更有效率地安排服務。預約網址：www.queensbp.nyc.gov/rsvp。