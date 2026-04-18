皇后區天景商城舉辦地球日活動 環保體驗吸引人潮

皇后區天景商城(The Shops at Skyview)日前舉辦地球日主題活動「盛放的星球」。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 天景商城(The Shops at Skyview)日前舉辦地球日主題活動「盛放的星球」(Planet in Bloom)，結合環保教育、社區藝術與流行文化，吸引不少民眾到場參與，現場氣氛熱絡。

活動設置多個互動體驗區，包括介紹屋頂養蜂與授粉生態的授粉實驗室(Pollinator Lab)、蜜蠟手作蠟燭工作坊，以及與法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)學生合作打造的再生材料花藝裝置「天空花園」(Sky Garden)。民眾亦可在現場為舊衣改造設計，體驗循環再利用的概念，並品嘗以蜂蜜為主題的飲品與護膚產品。

韓國女團Everglow當天現身與粉絲互動，成為活動焦點之一。現場同步舉辦衣物捐贈活動，鼓勵民眾捐出輕度使用的春季衣物，轉贈給皇后區有需要的家庭，並展出由團員重新設計的服裝作品。

主辦方表示，商場自2022年起與專業機構合作，在屋頂設置蜂箱，飼養逾7500隻蜜蜂，推動城市生物多樣性，並提升社區對環境議題的認識。皇后區區長代表顏星悅亦到場支持，肯定活動結合環保理念與社區參與，為地球月增添意義。