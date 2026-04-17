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富康醫療4╱30華埠免費頭頸癌篩檢

記者曹馨元╱紐約報導
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VNS Health富康醫療將與北岸長島猶太裔醫療系統(Northwell He...
VNS Health富康醫療將與北岸長島猶太裔醫療系統(Northwell Health)合作，於本月30日(周四)在華埠舉辦一場免費的頭頸癌篩查活動。(記者曹馨元╱攝影)

VNS Health富康醫療宣布，將與北岸長島猶太裔醫療系統(Northwell Health)下的倫諾克斯山醫院(Lenox Hill Hospital)合作，於本月30日(周四)在華埠舉辦一場免費的頭頸癌篩查活動；醫生表示，頭頸癌若能及早發現，治癒機率頗高，而對於華裔群體內的高風險人群而言，早期篩查十分必要。

據介紹，有吸菸史、飲酒習慣、40歲以上且未接種人類乳突病毒疫苗(HPV)等，都構成頭頸癌的高風險因素；同時，常食用重加工肉類、少食用新鮮蔬果等飲食習慣也可能帶來致癌風險，而男士得癌的機率亦高於女性。

「最好的抵禦頭頸癌的方式就是盡早發現、盡早治療。」倫諾克斯山醫院頭頸癌主任司加洛拉醫生(Dr. Danielle Scarola)表示，華裔等移民社區內不乏頭頸癌高風險人士，但或因語言隔閡、或因健康知識普及不足，移民往往更難獲得必要的癌症篩查服務，故參與此活動格外重要。

倫諾克斯山醫院亞裔服務聯合主任林韻寧醫生說，這已是醫院第四年舉辦頭頸癌篩查活動；活動現場也會有國語、廣東話或福州話的翻譯，方便華人看診。她說，篩查過程包括填寫症狀問卷，了解個人病史，及醫師摸頸、查看口腔等，全程不會有任何打針等侵入性手段。

此次免費篩查將於30日上午10時25分至11時30分，在位於華埠勿街7號富康醫療華埠社區中心舉行，除相關專題講座、頭頸癌篩查外，主辦方也會為有異常狀況的患者預約後續診療；活動不要求身分證件，將對所有人開放。

華人 長島 癌症

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