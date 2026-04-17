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鄭永佳、謝曉瓊 互指對方聯署簽名違規

記者胡聲橋╱紐約報導
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第49區共和黨籍州眾議員鄭永佳。(鄭永佳辦公室提供)
第49區共和黨籍州眾議員鄭永佳。(鄭永佳辦公室提供)

紐約州第49區共和黨籍州眾議員鄭永佳和民主黨對手謝曉瓊各自向市選舉局提交了遠超法定門檻的聯署簽名，不過雙方的支持者都向市選舉局提出挑戰，認為對方的選票存在違規。從目前情況看，這一關於選票的相互挑戰很可能上升到法律層面，最後需由法官裁定。

鄭永佳辦公室表示，他們本月初向市選舉局提交了2167個共和黨和保守黨選民支持鄭永佳的簽名。布碌崙保守黨行政總監狄鐘琪表示，鄭永佳辦公室14日收到選區內三位居民對聯署簽名的挑戰，認為所有2167個支持者的簽名都有爭議，應該全部作廢，包括他在保守黨黨內為鄭永佳爭取到的37個簽名。狄鐘琪說，他參加了多年選舉活動，他敢拍胸脯說自己爭取到的37個簽名一定是合規的，「他們三人的指控不僅僅是針對鄭永佳議員，更是針對這2167個參與簽字的支持者的侮辱。」

第49區州眾議員民主黨參選人謝曉瓊說，她的支持者於3月31日將2600多個聯署簽名送到了市選舉局。4月2日，她就收到了共和黨方面對於聯署簽名的挑戰。謝曉瓊說，是共和黨首先挑戰她的聯署簽名，她的支持者於4月6日對鄭永佳的聯署簽名也提出了挑戰，以作為回應。

狄鐘琪說，共和黨對謝曉瓊的部分聯署簽名提出挑戰，問題包括簽名不合規和選民資質不合規等。謝曉瓊回應說，她將以專業的態度應對，並已依法回應。2024年，來自中國福建的謝曉瓊當選為紐約州眾議會第49選區民主黨領袖。

預計選舉局經過調查後，將對挑戰做出決定；若挑戰方不滿意，可進一步要求法官介入，做出裁決。迄今選舉局尚未就雙方的挑戰做出答覆，不過鄭永佳和謝曉瓊都表示很有可能會讓法官參與。

據了解，第17區共和黨籍州參議員陳學理和民主黨參選人賀立寧也都向市選舉局提交了聯署簽名，但雙方都未挑戰對方。

第49區州眾議員民主黨參選人謝曉瓊。(謝曉瓊提供)
第49區州眾議員民主黨參選人謝曉瓊。(謝曉瓊提供)

紐約州 共和黨 民主黨

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