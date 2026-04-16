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談戒菸、用藥安全 布碌崙健腦資源日24日舉行

記者胡聲橋╱紐約報導
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第四屆布碌崙健腦資源日24日將在松柏之家班森賀服務中心舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第四屆布碌崙健腦資源日24日將在松柏之家班森賀服務中心舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

阿茲海默症關懷服務(CaringKind)攜手松柏之家社區服務中心，將於24日(周五)聯合舉辦第四屆布碌崙(布魯克林)健腦資源日，歡迎社區民眾積極參與。

主辦單位15日在松柏之家舉行的記者會上介紹，阿茲海默症是一種隨著時間漸進而惡化並會致命的腦部疾病，目前還沒有藥物可以延緩和治療。紐約有超過25萬人患有該疾病，估計其中大約有10%是亞裔

阿茲海默症關懷服務社區營造副總裁石蔚靜表示，布碌崙是華裔成長最快的區域之一，老年化也相對嚴重，需要更多的關注，讓更多的華裔長者、照顧者和家庭認識阿茲海默症及相關的癡呆症，並整合社區現有的健康資源。為此，主辦單位多次舉辦健腦資源日活動，今年已是第四年，主辦方將邀請一些新的健康和護理機構加入，並提供兩場富有新意的講座。

第一場講座主題為「吸菸及其對腦健康的影響：如何幫助他人戒菸」，由紐約大學格羅斯曼醫學院人口健康系助理教授江南主講；第二場主題為「用藥容易發生的錯誤」，由藥劑師李淑婷主講。活動現場還將提供多項社區服務，包括健康資源資訊、教育互動遊戲，以及抽獎、免費午餐和娛樂節目。

這次活動由州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)和莊文怡辦公室的協辦，並得到了27家贊助和參與機構的大力支持。資源日將於24日上午10時至下午2時30分在松柏之家班森賀服務中心舉行，地址為布碌崙15大道6915號。詳情請致電阿茲海默症關懷服務華裔專員黃茵(646)744-2976，或松柏之家班森賀服務中心(718)621-7960。

亞裔 阿茲海默症 華裔

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