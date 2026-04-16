嚴歌苓紐約談「自由寫作的代價」 分享無刪節版「芳華」

知名華裔作家嚴歌苓赴紐約分享自己被封殺與追求自由寫作的經歷，同時發行全新無審查版暢銷書「芳華」。(記者許君達╱攝影)

知名華裔 作家嚴歌苓日前走訪紐約，在曼哈頓 舉辦名為「自由寫作的代價」分享會，同時帶來了無刪減版本的暢銷書「芳華」。嚴歌苓表示，她一生為堅持自由表達而至少有過兩次出走，代價是可觀的名與利，收穫則是真實的自我和愉悅的寫作。

•沒有主語的審查

中文完整版「芳華」由德國New Song Media發行，這家出版社由嚴歌苓的丈夫王樂仁(Lawrence A. Walker)創辦，專門發行未經中國當局審查過的她的作品。

新版「芳華」與審查版本相比，除內容更多外，還存在多處細節差異。比如在原始手稿的開篇，男主角劉峰在街頭遇到的乞討者是一名參加過對越戰爭的老兵，然而中國當局對於發生在1979年的中越戰爭諱莫如深，因而出版方為了通過審查，將「老兵」改成了「身障兒童」，一定程度上打亂了全篇故事對人物形象的鋪墊。嚴歌苓表示，類似的擅自修改還有很多，幾乎都未與她商榷，因而在拿到最終的書時，連她自己都記不清還有哪些被刪改過的細節了。

2020年新冠病毒在武漢爆發後，嚴歌苓發表評論文章「瞞 瞞 瞞」，抨擊中國當局隱瞞疫情 導致其全球擴散，隨後，她的一部已完成出版、剛剛印刷出來的新作被緊急封殺。然而從始至終，沒有任何人能說清，到底是誰下的封殺令。嚴歌苓，在正常情況下，如果有誰認為其言論有錯誤，可以商議、辯論，然而躲在幕後的人利用不對等的權力直接讓她在中國的語境中「社會性死亡」。「中文很少像英文一樣使用被動語態，然而在中國的審查語境中，『不讓說』、『不讓寫』都像被動語態一樣沒有主語」，「到底是『誰』不讓說、不讓寫？沒有人會告訴你」。

•為自由 放棄很多

嚴歌苓在1980年代末就已出版了多部作品。她表示，當時自己在體制內有一份穩定的工作，單位給分了兩居室的房，稿費收入可觀。然而在1989年六四事件發生後，當局的謊言令她憤怒而絕望，因而放棄一切，前往美國。

初到美國時，她像當時所有留學生一樣，一邊學習一邊打工。每天晚上下課後，回到家喝下一大杯濃咖啡，寫作到後半夜，再吃下高劑量安眠藥強迫自己入睡，第二天上午起床後繼續前往餐館上班。在與王樂仁結婚後，經濟壓力才稍有緩解。

隨著作品愈來愈多，嚴歌苓終於開始有所收穫，一年內接連將版權賣給知名導演李安、朱延平和李翰祥。在柏林居住時，她每年的納稅額就一度達到數十萬歐元。

然而作為華語作家，已身在海外的嚴歌苓回憶，在寫完批評文章、點下發送鍵之前，她便意識到自己仍將注定觸碰紅線，以前的一切名利都將不復存在。自行創立出版社，也正是被封殺後的全新嘗試。

嚴歌苓表示，寫作神聖，她仍無法停下自由寫作。未來除繼續出版小說外，也會計畫嘗試將自己的短篇故事改編成電影。