聯邦中小企業署官員訪華埠餐廳 宣導小費減稅政策

聯邦中小企業局(SBA)大西洋區域署長科爾曼(Matt Coleman)15日到訪曼哈頓華埠佛菩提素菜餐廳。(記者范航瑜╱攝影)

聯邦中小企業署(SBA)大西洋區域署長科爾曼(Matt Coleman)15日到訪曼哈頓華埠佛菩提素菜餐廳(Bodhi Kosher Vegetarian Restaurant)，就「大又美新法」(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA)中的小費 收入減稅條款向華人 小企業主進行宣導，並與餐廳老闆張肯特(Kent Zhang，音譯)及華埠商業改進區(Chinatown BID)代表交流疫情期間SBA援助計畫的實際成效。

科爾曼表示，根據聯邦新稅法，在餐飲、旅館、娛樂及個人服務等傳統倚賴小費的行業，員工所得小費收入可享受聯邦所得稅豁免。以一名年收入10萬元、其中2萬5000元以上來自小費的單身申報人為例，可節省約3400元聯邦稅款，部分員工的實際節稅金額甚至可超過5000元至7000元，實際節稅金額則視個人收入與報稅 情況而定。受惠員工將以稅務退款形式實際收到退款。

該扣除最高可達2萬5000元，適用於2025年至2028年報稅年度，並設有收入門檻與適用條件。科爾曼指出，聯邦免稅並不自動適用於州市層級，紐約州及市府須另行決定是否跟進聯邦法規，否則民眾日後需分別按不同規則申報聯邦及地方稅。他坦言這是客觀存在的行政差異，但認為相關說法有政治化之嫌，「現實是，你從聯邦層面拿回了錢，州市目前暫未跟進，如此而已。」

州長霍楚(Kathy Hochul)近期已公開表態支持在州層面推行免小費稅，但紐約州預算至今尚未在一黨主導的議會中通過，能否落實仍是未知數。市府方面同樣未有跟進跡象，小費收入目前仍按一般所得納入課稅範圍，適用現行約3%至近4%的市所得稅率。

餐廳老闆張肯特在現場分享了自身感受。他回憶，疫情期間餐廳收入歸零，仍須支付員工薪酬，全靠SBA的薪資保護計畫(PPP)貸款及經濟傷害災難貸款(EIDL)等無息補助渡過難關，「要不然那時候不是前景暗淡，是看不到前景。」他表示，SBA在最困難的時刻給予的支持令他永遠銘記。

對於免小費稅新政，張肯特以自身移民經歷作對比，自己90年代來美時便知悉「美國有兩件事不可避免：死亡與稅」，如今竟有機會在聯邦層面免去小費稅，對靠小費養家的從業者而言是一大喜訊，意味著多年來被課稅的這部分收入終可留入口袋。