我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿提米絲2號幕後要角 林琪兒最懂太空人重返地球感受

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

聯邦中小企業署官員訪華埠餐廳 宣導小費減稅政策

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦中小企業局(SBA)大西洋區域署長科爾曼(Matt Coleman)15日到...
聯邦中小企業局(SBA)大西洋區域署長科爾曼(Matt Coleman)15日到訪曼哈頓華埠佛菩提素菜餐廳。(記者范航瑜╱攝影)

聯邦中小企業署(SBA)大西洋區域署長科爾曼(Matt Coleman)15日到訪曼哈頓華埠佛菩提素菜餐廳(Bodhi Kosher Vegetarian Restaurant)，就「大又美新法」(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA)中的小費收入減稅條款向華人小企業主進行宣導，並與餐廳老闆張肯特(Kent Zhang，音譯)及華埠商業改進區(Chinatown BID)代表交流疫情期間SBA援助計畫的實際成效。

科爾曼表示，根據聯邦新稅法，在餐飲、旅館、娛樂及個人服務等傳統倚賴小費的行業，員工所得小費收入可享受聯邦所得稅豁免。以一名年收入10萬元、其中2萬5000元以上來自小費的單身申報人為例，可節省約3400元聯邦稅款，部分員工的實際節稅金額甚至可超過5000元至7000元，實際節稅金額則視個人收入與報稅情況而定。受惠員工將以稅務退款形式實際收到退款。

該扣除最高可達2萬5000元，適用於2025年至2028年報稅年度，並設有收入門檻與適用條件。科爾曼指出，聯邦免稅並不自動適用於州市層級，紐約州及市府須另行決定是否跟進聯邦法規，否則民眾日後需分別按不同規則申報聯邦及地方稅。他坦言這是客觀存在的行政差異，但認為相關說法有政治化之嫌，「現實是，你從聯邦層面拿回了錢，州市目前暫未跟進，如此而已。」

州長霍楚(Kathy Hochul)近期已公開表態支持在州層面推行免小費稅，但紐約州預算至今尚未在一黨主導的議會中通過，能否落實仍是未知數。市府方面同樣未有跟進跡象，小費收入目前仍按一般所得納入課稅範圍，適用現行約3%至近4%的市所得稅率。

餐廳老闆張肯特在現場分享了自身感受。他回憶，疫情期間餐廳收入歸零，仍須支付員工薪酬，全靠SBA的薪資保護計畫(PPP)貸款及經濟傷害災難貸款(EIDL)等無息補助渡過難關，「要不然那時候不是前景暗淡，是看不到前景。」他表示，SBA在最困難的時刻給予的支持令他永遠銘記。

對於免小費稅新政，張肯特以自身移民經歷作對比，自己90年代來美時便知悉「美國有兩件事不可避免：死亡與稅」，如今竟有機會在聯邦層面免去小費稅，對靠小費養家的從業者而言是一大喜訊，意味著多年來被課稅的這部分收入終可留入口袋。

科爾曼指出，聯邦免稅並不自動適用於州市層級，紐約州及市府須另行決定是否跟進聯邦法...
科爾曼指出，聯邦免稅並不自動適用於州市層級，紐約州及市府須另行決定是否跟進聯邦法規，否則民眾日後需分別按不同規則申報聯邦及地方稅。(記者范航瑜╱攝影)

報稅 華人 小費

上一則

「衛星寶寶」離散記憶… 耶魯華裔導演林玲籌拍短片

下一則

中領館外抗議遭襲受傷警漠視？ 異議人士告紐約市府
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

小費給不到兩成 加州人最小氣

小費給不到兩成 加州人最小氣

芝小費員工續漲薪 伊州99％餐廳擬加價

芝小費員工續漲薪 伊州99％餐廳擬加價
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
華府餐廳倒閉增4成 中價位受創重

華府餐廳倒閉增4成 中價位受創重

熱門新聞

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
皇后區陽邊(Sunnyside)一項可負擔住房抽籤計畫即日啟動，共146套住房供民眾申請。(取自NYC Housing Connect)

西皇后區平價屋開抽 146套供申請 月租545元起入住

2026-04-13 13:20
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰