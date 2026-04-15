布碌崙區長雷諾索 砸926萬元為特殊生建感官室

布碌崙區長雷諾索宣布為特殊學生新建數十間新感官室。(布碌崙區長辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林 )區長雷諾索(Antonio Reynoso)14日宣布投資925萬元，為布碌崙第75學區 的學校建設數十間新的感官室(Sensory rooms)，為特殊學生提供量身定製的學習體驗，更好滿足其需求。按照計畫，首批將為18所學校建造感官室。

布碌崙區長雷諾索宣布為特殊學生新建數十間新感官室。(布碌崙區長辦公室提供)

第75學區的學校為有特殊需求的學生，例如自閉症、認知障礙、感官障礙以及情緒或多重殘疾的學生提供高度專業化和個人化的教育項目。感官室是一種特殊設計的空間，它利用燈光、聲音、觸感和互動物品來幫助人們調節感覺，用於安撫過度興奮的人，或為反應遲鈍的人提供溫和的刺激，幫助學生減輕壓力、提高注意力並支持情緒調節，從而增強其專注力和學習參與。

區長雷諾索在布朗斯維爾(Brownsville)的396小學(P396K)宣布了這項計畫。該校學生已開始受益於感官室。雷諾索在該校與學生一起製作感官瓶，瓶中裝滿了旨在幫助學生調節情緒的各種材料。他還參與一項引導式感官訓練，旨在幫助學生調節情緒、集中注意力並協調其感官系統。

「身為自閉症孩子的父親，我深知感官室對有需要的學生有多重要」，雷諾索說，「感官室可以幫助學生調節情緒、集中注意力並重新調整狀態，從而讓他們能夠保持學習熱情。透過這項投資，我們正在樹立一個新的標準，確保布碌崙所有第75學區的小學都配備感官室。無論你住在哪個社區，無論家庭收入如何，我們所有的學生都應該獲得他們在課堂內外取得成功所需的資源」。

布碌崙區長雷諾索宣布為特殊學生新建數十間新感官室。(布碌崙區長辦公室提供)

「感官支持並非額外設施，而是必不可少的。它們幫助學生緩解壓力、培養獨立性，並更充分地參與課堂活動」，第75學區總監麥考伊(Keisha McCoy)說，「作為第75學區的前任校長，這一刻對我來說意義非凡。我親眼目睹了獲得合適的資源對我們的學生、家庭和整個社區帶來巨大的益處」。