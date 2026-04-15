南布碌崙五金店火災4華裔受災戶 民代助安置

布碌崙華人長者池康官(左)和兒子池雲標(右)到州眾議員鄭永佳辦公室求助。(鄭永佳辦公室提供)

南布碌崙(布魯克林 )一家華人 五金店7日晚遭三級大火焚毀後，在受波及的隔壁兩棟建築裡的華人租戶被迫撤離，其中包括四位華人長者。紅十字會當晚就為受災戶找到了臨時住戶，但後來在州眾議員鄭永佳辦公室的協助下，這四位華人長者進一步得到安置。

今年83歲的池康官和太太十多年前在兒女的幫助下移民美國。後來他們和兒子池雲標的岳父母分別租住在漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkkwy)6009號二樓的兩套公寓，那裡離8大道很近，四位老人的生活也很方便。

這四位老人的隔壁，漢密爾頓堡大道6007號的一樓就是後來著火的五金店。火災發生後，四位老人迅速離開了居住的公寓，大火雖然未燒到他們的公寓，但濃煙隨風灌入公寓，把家具、衣服和許多生活用品都燻壞。市樓宇局很快對6009號也下達了完全撤離令。紅十字會給這四位老人安排了兩晚臨時住處，還發放了生活費。

在外地打工的池雲標說，因為語言不通，四位老人在紅十字會安排的住處住了一晚就離開了，他們接著又到朋友家借宿，由於不方便，於是決定去住旅店。

聞訊趕回紐約的池雲標向州眾議員鄭永佳的辦公室聯繫，尋求幫助。通過鄭永佳辦公室牽線搭橋，市府答應為四位老人提供三晚臨時住宿，紅十字會為四位老人設立了專門檔案，市住房保護與發展局(HPD)應允盡快安排四位老人住進遊民所。池雲標說，HPD為老人在皇后區和曼哈頓各推薦了一處遊民所，為了看病方便，老人選擇住在曼哈頓。他現在正替他們填寫各種申請表格。

池雲標說，他父親兩個月前腳後跟被一輛摩托車壓壞，縫了20多針，老人的腰當時也受了傷，在傷病尚未痊癒的情況下又碰到火災，窘困可想而知。他感謝紐約市府和州眾議員鄭永佳辦公室伸出援手，提供了實實在在的幫助。