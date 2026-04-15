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紐約市衛生局與保險套商續約 推廣安全性行為

記者范航瑜／紐約報導
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紐約市衛生局14日宣布與ONE保險套(ONE Condoms) 廠商續簽五年合作...
紐約市衛生局14日宣布與ONE保險套(ONE Condoms) 廠商續簽五年合作協議，以鞏固紐約市在全市範圍內推廣安全性行為用品的承諾。(美聯社)

在「性傳播感染認知周」(STI Awareness Week)開始之際，紐約市衛生局14日宣布與ONE保險套(ONE Condoms) 廠商續簽五年合作協議，以鞏固紐約市在全市範圍內推廣安全性行為用品的承諾。新合約有效期將持續至2031年1月，將提供免費的外用保險套和潤滑劑，以及種類廣泛的其他保險套，所供品類包括ONE超敏感型保險套、ONE傳奇XL號保險套、ONE超強保險套、ONE情趣波紋保險套等。

新合約簽署之際，紐約市衛生局發布的數據也顯示，2024年本市的HIV及其他性傳播感染(STI)感染率仍然較高，且不平等現象依然在不同的種族、族裔、年齡組、性別和居住地中存在，凸顯了確保所有紐約市民都能及時獲得高品質的性健康和生殖健康服務的必要性。

紐約市衛生局長Alister Martin醫生說，「紐約市必須持續投資必要的資源，確保紐約市民能夠獲得預防HIV及性傳播感染的方法，包括安全性行為用品」。他說，「雖然我們欣喜地看到部分性傳播感染率在2024年中有所下降，但種族、族裔、居住地等因素造成的不平等依然存在，是不可接受的。每一位紐約市民，無論其身分、居住地或收入如何，都應該享有獲得保持自身健康所需的保險套及其他安全性行為用品的權利」。

「我們很榮幸能再次與紐約市健康與心理衛生局合作，」Global Protection Corp.® (ONE® 保險套的母公司)總裁及首席執行官Davin Wedel說。「此項合作不僅僅是供應物資，更是為了讓紐約市民能以自信、輕鬆的方式掌控自身性健康，並確保保險套始終觸手可及」。

紐約市衛生局透過「紐約市保險套供應計畫」(NYC Condom Availability Program)每年向數千家企業、社區組織、醫療機構及其他場所免費發放安全性行為用品。紐約市有意分發免費安全性行為用品的企業和其他機構可透過紐約市安全性行為入口網站訂購保險套和潤滑劑。每筆訂單可獲得五盒(每盒1000個)任意組合的外用保險套和潤滑劑，外加一盒(每盒1000個)內用保險套。更多資訊可參閱紐約市衛生局官網。

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